Звезду "Сватов" переехала машина: в каком состоянии путинистка

Кратко:
- Что случилось с путинисткой
- Как ее переехала машина
Российская актриса-путинистка Татьяна Васильева, которая открыто поддерживает российское вторжение в Украину, заявляя о своей "ярой патриотической" позиции, попала под машину.
Как пишут российские пропагандисты, на Васильеву наехала машина. Оказалось, что по дороге в спортивный клуб, путинистка стала жертвой ДТП.
"Позвонила Татьяна Григорьевна. Пошла в спортивный клуб и на подходе к клубу машина съехала по ногам Татьяне Григорьевне и поехала дальше. Человек не остановился, не посмотрел, что случилось. Татьяна Григорьевна осталась сидеть на обочине на земле, а машина скрылась. Сейчас вызвали наряд полиции и скорую", - написала невестка "патриотки".
Позже невестка сообщила, что наезд произошел в Москве и обошелся без переломов и трещин.
Татьяна Васильева о войне в Украине
Васильева открыто поддерживает войну и нападение России на мирную Украину. Она транслирует прокремлевские взгляды, заявляя, что Украины "больше не существует", а также выражала радость по поводу действий РФ, критикуя при этом лишь ограничения на передвижение для россиян.
Престарелая актриса заявляла, что, если бы была моложе, отправилась бы в зону боевых действий бинтовать или стрелять.
Главред ранее писал о том, что российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, показалась на публике и удивила своих поклонников.
О персоне: Татьяна Васильева
Татьяна Васильева - советская и российская актриса театра и кино, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (1992). За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более девяноста ролей в фильмах и телесериалах.
Васильева открыто поддерживает вторжение России в Украину, называет себя патриоткой и заявляла о готовности отправиться в зону боевых действий. Она транслирует прокремлевские взгляды, заявляя, что Украины "больше не существует", а также выражала радость по поводу действий РФ, критикуя при этом лишь ограничения на передвижение для россиян
