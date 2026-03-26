Звезду "Сватов" переехала машина: в каком состоянии путинистка

Алена Кюпели
26 марта 2026, 09:53
Татьяна Васильева, которая ненавидит Украину, попала под колеса автомобиля.
Путинистку из "Сватов" переехала машина / Коллаж Главред, фото Вокруг ТВ, скриншот видео

Российская актриса-путинистка Татьяна Васильева, которая открыто поддерживает российское вторжение в Украину, заявляя о своей "ярой патриотической" позиции, попала под машину.

Как пишут российские пропагандисты, на Васильеву наехала машина. Оказалось, что по дороге в спортивный клуб, путинистка стала жертвой ДТП.

Путинистку Васильеву переехал автомобиль
"Позвонила Татьяна Григорьевна. Пошла в спортивный клуб и на подходе к клубу машина съехала по ногам Татьяне Григорьевне и поехала дальше. Человек не остановился, не посмотрел, что случилось. Татьяна Григорьевна осталась сидеть на обочине на земле, а машина скрылась. Сейчас вызвали наряд полиции и скорую", - написала невестка "патриотки".

Позже невестка сообщила, что наезд произошел в Москве и обошелся без переломов и трещин.

Татьяна Васильева о войне в Украине

Васильева открыто поддерживает войну и нападение России на мирную Украину. Она транслирует прокремлевские взгляды, заявляя, что Украины "больше не существует", а также выражала радость по поводу действий РФ, критикуя при этом лишь ограничения на передвижение для россиян.

Престарелая актриса заявляла, что, если бы была моложе, отправилась бы в зону боевых действий бинтовать или стрелять.

О персоне: Татьяна Васильева

Татьяна Васильева - советская и российская актриса театра и кино, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (1992). За долгие годы творческой деятельности актриса сыграла более девяноста ролей в фильмах и телесериалах.

Васильева открыто поддерживает вторжение России в Украину, называет себя патриоткой и заявляла о готовности отправиться в зону боевых действий. Она транслирует прокремлевские взгляды, заявляя, что Украины "больше не существует", а также выражала радость по поводу действий РФ, критикуя при этом лишь ограничения на передвижение для россиян

