Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

Алена Кюпели
13 января 2026, 16:43
Валерий Жидков, оказывается, обосновался в США и даже пытается там зарабатывать на своих выступлениях.
Валерий Жидков нашелся в США
Валерий Жидков нашелся в США / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

  • Где нашелся Валерий Жидков
  • Что он собрался сделать

Сценарист и артист студии "Квартал 95", так называемый Тамбовский волк, он же Валерий Жидков, выехал из Украины без предупреждения и больше не сотрудничает со студией. Он пропал и о нем не было никаких вестей очень долгое время, все время, пока идет война в Украине.

Заявление о том, что студия Квартал 95 больше не имеет связи с артистом и сценаристом, еще вначале прошлого года говорил Евгений Кошевой. "Он (Валерий Жидков. – Ред.) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну поехал и уехал. Значит, такой ты "сильный" чувак", - заявил тогда Кошевой.

видео дня

Главреду удалось узнать, что "Тамбовский волк" Жидков объявился в США и даже готовится к первому за долгое время, концерту.

Оказывается, мероприятие состоится в Майами. В заявлении к выступлению написано описание и самого артиста и его предстоящего выступления.

Валерий Жидков впервые появится на публике
Валерий Жидков впервые появится на публике / Скриншот Еventcartel.com

"Валерий Жидков- один из самыx опытный и титулованный комиков, сценарист, ведущий, и автор собственного Стендап шоу на ТВ. Его юмор любит думающая аудитория, он считается самым интеллектуальным комиком, как на сцене, так и вне ее, являясь обладателем хрустальной совы украинского клуба "Что? Где? Когда?" - сказано в описании.

Валерий Жидков готовится к концерту в США
Валерий Жидков готовится к концерту в США / Скриншот eventcartel.com

Также сказано, что юмор Жидкова - это "взгляд на привычные вещи под острым углом, безжалостное разрушение стереотипов и привычек". "Если у других комиков зрители смеются над комиками, у Жидкова зрители смеются над собой. Его юмор - это никаких шаблонов и банальщины, никаких запретных тем, - если о чем-то не принято говорить — значит об этом говорить нужно. Его творчество не подстраивается под запросы широкой публики, а поднимает зрителя на свой уровень", - зазывают зрителей в США.

Валерий Жидков с женой
Валерий Жидков с женой / ivona.bigmir.net

Кроме того, Жидков расскажет о новой жизни, вдалеке от Украины, войны и терроризма со стороны России. "Новая сольная программа о новой жизни, о том, что знакомо каждому из нас", - сказано в анонсе выступления.

Как известно, Жидков родился в террористической России, в городе Тамбов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Жидков пропал из информационного пространства и до сих пор остается неизвестно, куда делся артист студии.

К слову, он осудил нападение России и даже постил соответствующие посты на своей странице в Instagram. Он также шутил по поводу воровства россиянами унитазов и других бытовых предметов.

Валерий Жидков троллил россиян
Валерий Жидков троллил россиян / Фото Instagram/valeryzhidkov_official

Однако вскоре пропал и стал устраивать свою жизнь за границей.

Что такое Вечерний Квартал

Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.

