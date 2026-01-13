"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

Решение спортсменка частично поясняет тем, что она не могла бросить гимнастику.

Ирина Дерюгина рассказала о разводе с Блохиным / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/blokhin.11

Легендарная украинская тренер и гимнастка Ирина Дерюгина рассказала о том, что развелась со своим мужем-футболистом Олегом Блохиным, несмотря на то, что прожила с ним 19 лет.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я просто Олега полюбила: у нас были чувства. Я 19 лет с этим человеком прожила. Поверьте, я для этого человека звезда снимала", - говорит Дерюгина о своей любви к футболисту Олегу Блохину.

Гордон поговорил с Дерюгиной / Скриншот YouTube

На вопрос Гордона о том, почему пара развелась, Дерюгина ответила так: "У него родились дети. На ст...".

Решение она частично поясняет тем, что она не могла бросить гимнастику. На вопрос о том, чья была инициатива развестись, Дерюгина взяла ответственность на себя. "У Олега был очень сложный характер. Во-первых он должен был днем обязательно спать. Это давало сложности. Я не хочу сейчас об этом. Оно уже прошло", - говорит она.

"Я шла по возрастающей, у меня все было нормально. А у него не всегда все получалось. Держать это все эмоционально было очень сложно. Каждый человек себе в какой-то момент что-то позволяет, и в один из моментов, видимо, что-то пошло не так", - рассказывает она.

У Олега Блохина трое сыновей / Фото Instagram/blokhin.11

На вопрос Гордона о том, жалела ли Дерюгина о своем решении, она ответила, что в какие-то моменты жалела. "В семье нужно давать друг-другу что-то. Не может быть односторонне. Мне тоже что-то нужно было получать взаимно. А у меня этого не получилось", - поделилась своими чувствами спортсменка.

