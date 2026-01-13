Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказала

Кратко:
- Что написала Кабаева Ирине Дерюгиной
- Как украинская тренер отреагировала
Популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о том, что вначале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, российская гимнастка Алина Кабаева написала ей сообщение.
Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
По ее словам, потенциальная любовница Путина Кабаева, а также ее российская наставница Ирина Винер решили написать Дерюгиной.
"Самое страшное было – 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", – рассказывает тренер.
"Кабаева и Винер поздравили маму во время большой войны?" – уточнил Гордон.
"Да! 16 марта", – ответила она.
Отметим, как сообщал Главред, ранее Ирина Дерюгина рассказала о том, кто познакомил диктатора Путина, который уничтожает Украину, с его тайной супругой, российской гимнасткой Алиной Кабаевой.
Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
