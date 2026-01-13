Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказала

Ирина Дерюгина рассказала о странном сообщении, которое она получила от Алины Кабаевой.

Алина Кабаева писала Дерюгиной / Коллаж Главред, фото скриншот

Популярная украинская гимнастка и тренер Ирина Дерюгина рассказала о том, что вначале полномасштабного вторжения террористической России в Украину, российская гимнастка Алина Кабаева написала ей сообщение.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По ее словам, потенциальная любовница Путина Кабаева, а также ее российская наставница Ирина Винер решили написать Дерюгиной.

"Самое страшное было – 16 марта я получила поздравление маме с днем рождения от Кабаевой и от этой, Винер. Люди вообще без мозгов", – рассказывает тренер.

"Кабаева и Винер поздравили маму во время большой войны?" – уточнил Гордон.

"Да! 16 марта", – ответила она.

Ирина Дерюгина рассказала о сообщении Кабаевой и Винер / Скриншот YouTube

Кто такая Алина Кабаева Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".

В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.

