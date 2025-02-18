Куда делся Тамбовский волк из "Квартала": Кошевой раскрыл неприятную правду

Вы узнаете:
- Куда делся Тамбовский волк из Квартала
- Что об этом говорит Кошевой
Сценарист и артист студии "Квартал 95", так называемый Тамбовский волк, он же Валерий Жидков, выехал из Украины без предупреждения и больше не сотрудничает со студией.
Об этом рассказал его коллега и художественный руководитель Евгений Кошевой в комментарии программе "Ранок у великому місті". По словам артиста, такое решение Жидкова стало неожиданностью для него самого.
"Он (Валерий Жидков. – Ред.) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну поехал и уехал. Значит, такой ты "сильный" чувак", - заявил Кошевой.
Как известно, Жидков родился в террористической России, в городе Тамбов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Жидков пропал из информационного пространства и до сих пор остается неизвестно, куда делся артист студии.
К слову, он осудил нападение России и даже постил соответствующие посты на своей странице в Instagram.
Он также шутил по поводу "предпринимательской" жилки россиян, которые оказавшись в Украине, воровали даже унитазы и батарее. Чтобы их "богатая и великая страна" стала "еще богаче".
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Ранее Главред писал о том, что художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой поделился родительскими сложностями в воспитании тинейджера. Он рассказал, как тяжело дается воспитание старшей дочери Варвары.
Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с молодым человеком. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.
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Что такое Вечерний Квартал
Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.
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