Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

Чак Норрис был состоятельной звездой со множеством потомков.

Чак Норрис умер - что известно о наследстве актера

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер 19 марта в возрасте 86 лет. За свою жизнь ему удалось сколотить приличное состояние - гонорары от фильмов и рекламных интеграций, бизнес и инвестиции, которые обеспечивали ему пассивный доход.

На данный момент, по сведениям Celebrity Net Worth, капитал Норриса составляет около 70 миллионов долларов. Завещания Чака пока не опубликовано.

Вероятно, средства будут разделены между членами семьи актера. У него осталась вдова Джина, двое детей от этого брака, двойняшки Дакота и Данили, а также трое детей от предыдущих отношений - сыновья Майк и Эрик и дочь Дина. Кроме того у Чака Норриса 13 внуков (по состоянию на 2017 год).

Чак Норрис с женой Джиной и детьми Данили и Дакотой / фото: instagram.com/chucknorris

Ранее Главред рассказывал о худшем кинопоцелуе в карьере Николь Кидман. Звезда призналась, кто из коллег-актеров неприятно удивил ее на съемочной площадке.

Также Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, раскрыл правду о здоровье певца, который официально покинул сцену и лишь изредка появляется на светских мероприятиях.

О персоне: Чак Норрис Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.

