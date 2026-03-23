"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

Дакота Норрис поделился эмоциями, которые у него вызвала смерть папы.

https://glavred.info/starnews/ty-byl-luchshim-syn-pokoynogo-chaka-norrisa-rastrogal-obrashcheniem-k-otcu-10751087.html Ссылка скопирована

Чак Норрис умер - сын актера прокомментировал его смерть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Американский актер, мастер боевых искусств и звезда боевиков Чак Норрис умер 19 апреля. Ему было 86 лет.

Уход звезды стал огромным ударом для его поклонников и семьи. Один из пятерых детей Норриса, сын Дакота, в своем блоге в Instagram опубликовал трогательное обращение к Чаку.

видео дня

"Папа, трудно подобрать подходящие слова, но я постараюсь. Всю свою жизнь я смотрел на тебя как на образец для подражания. Твоя щедрость, доброта, мужество, честность, сила, дисциплина и вера в Господа — это лишь некоторые из тех качеств, которыми я всегда восхищался в тебе. Ты прожил свою жизнь с целью и с любовью ко всем людям.

Чак Норрис умер - сын актера прокомментировал его смерть / фото: instagram.com/d.ak.ot.a

Ты был лучшим отцом, которого Бог мог мне дать, и лучшим человеком, которого я когда-либо знал. Независимо от того, через что я проходил, ты всегда был рядом. Ты всегда давал мне понять, как сильно ты меня любишь. Честно говоря, я не думаю, что был хоть один день, когда ты не говорил мне об этом. Я так горжусь тем, что я твой сын. Воспоминания, которые мы создали, уроки, которым ты меня научил, и наш постоянный смех останутся со мной до конца моей жизни.

Спасибо за все, что ты дал нашей семье, и за пример, который ты подавал каждый день. Я надеюсь, что смогу прожить жизнь, которая будет чествовать тебя и которой ты будешь гордиться. Я люблю тебя, папа. Я буду скучать по тебе вечно", - написал Дакота Норрис. Он также показал ряд трогательных черно-белых фото с отцом.

О персоне: Чак Норрис Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред