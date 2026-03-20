Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

Кристина Трохимчук
20 марта 2026, 16:24
Недавно актера экстренно госпитализировали.
Чак Норрис умер
Чак Норрис умер / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

  • Чак Норрис скончался
  • Что сообщила семья актера

Семья известного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса сообщила о смерти знаменитости в возрасте 86 лет. На странице в Facebook близкие звезды разместили официальное заявление о его кончине.

Как сообщили родные актера, Чак Норрис скончался внезапно утром, 19 марта. Семья решила сохранить в тайне причину смерти звезды, но уверяет, что были рядом со знаменитостью и он обрел покой в окружении родных.

"С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой", - следует из заявления на официальной странице Чака Норриса.

Чак Норрис - причина смерти
Чак Норрис - причина смерти / фото: www.facebook.com, Чак Норрис

Семья актера поблагодарила поклонников Чака Норриса за любовь и поддержку, которую он получал всю свою карьеру. Также родные отметили отклик фанатов после новости о экстренной госпитализации звезды.

"Хотя наши сердца разбиты, мы глубоко благодарны за жизнь, которую он прожил, и за незабываемые моменты, которые нам посчастливилось разделить с ним. Любовь и поддержка, которые он получал от поклонников по всему миру, значили для него очень много, и наша семья искренне благодарна за это. Для него вы были не просто поклонниками, вы были его друзьями.Мы знаем, что многие из вас слышали о его недавней госпитализации, и мы искренне благодарны за молитвы и поддержку, которые вы ему оказывали. В это скорбное время мы просим уважать частную жизнь нашей семьи", - написали представители семьи знаменитости.

Чак Норрис фильмы
Чак Норрис фильмы / фото: imdb.com

Почему умер Чак Норрис

Напомним, что недавно появилась информация о экстренной госпитализации Чака Норриса на Гавайях. Как сообщали TMZ, с актером возникла неотложная медицинская ситуация, которая потребовала немедленного вмешательства врачей.

"Характер происшествия нам неизвестен, однако нам сообщили, что Чак в хорошем настроении. Что бы ни случилось, это произошло быстро, потому что, как нам сообщили, в среду он тренировался на острове… друг Чака разговаривал с ним по телефону, и, как нам сказали, Чак был в хорошем настроении и шутил", - утверждали американские журналисты.

Самые известные фильмы Чака Норриса

Славу Чаку Норрису принесли культовые кинокартины 80-х: "Без вести пропавшие", "Отряд "Дельта", "Кодекс молчания" и "Одинокий волк Маккуэйд". А для ценителей боевых искусств особым шедевром остается "Путь дракона" (1972), где герой Норриса сошелся в легендарном поединке с Брюсом Ли.

Чак Норрис
Чак Норрис / Инфографика Главред
О персоне: Чак Норрис

Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.

