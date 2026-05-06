Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

Курс валют в Украине на 7 мая

На четверг, 7 мая, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар продолжил дешеветь, а евро подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

Так, официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 43,85 грн/долл. Украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

Курс евро

По отношению к евро гривня ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,61 грн/евро. Украинская валюта потеряла 21 копейку.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,85/43,88 грн/долл., а к евро — 51,62/51,63 грн/евро.

Курс злотого

Курс польского злотого также повысился. 7 мая эта валюта будет стоить 12,19 грн/злотый, что на 11 копеек больше, чем 6 мая (12,08 грн/злотый).

Что будет с курсом валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что в течение этой недели обменники и банки будут выставлять валютные "ценники", опираясь на межбанковский рынок.

"Сегодня нет признаков дефицита валюты. Спрос есть, но он не панический и не разрушительный. Именно поэтому базовый прогноз по доллару не станет сенсационным — 43,75–44,35 грн", — добавил он.

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов говорил, что в мае валютный рынок Украины останется относительно стабильным, однако с возможными колебаниями курса валют.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявлял, что май – это месяц накоплений и месяц сезонной коррекции евро по отношению к доллару, что может поддержать доллар по отношению к гривне и оказать давление на евро.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

