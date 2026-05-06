Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всего

Свекла считается одной из самых неприхотливых культур на огороде, однако получить крупные и сладкие корнеплоды получается далеко не у всех. Очень многое зависит не только от ухода, но и от правильного выбора грядки.
Опытные огородники советуют обязательно учитывать севооборот и сроки посева. Разберемся, после чего нельзя сажать свеклу и когда сеять свеклу в Украине в 2026 году.
После каких культур свекла растет лучше всего
Свекла любит плодородную и рыхлую почву, поэтому лучше всего выбирать грядки, где ранее росли культуры, не истощающие землю слишком сильно, говорят эксперты.
Хорошими предшественниками считаются:
- помидоры
- перец
- баклажаны
- огурцы
- кабачки и патиссоны
- бобовые культуры
После таких растений в почве остается достаточно питательных веществ, необходимых для развития корнеплодов.
Также хорошим вариантом являются сидераты. Например, клевер помогает восстановить плодородность грунта и насыщает землю полезными элементами.
После чего нельзя сажать свеклу
Есть растения, после которых свеклу лучше не высевать. Они имеют общие болезни и вредителей или сильно истощают почву.
Плохими предшественниками являются:
- морковь
- капуста
- шпинат
- мангольд
- картофель
- рапс
После таких культур свекла часто растет слабой и хуже хранится зимой.
Когда сеять свеклу в Украине в 2026 году
Главным ориентиром для посева остается температура почвы. Свекла плохо переносит холодную землю, поэтому слишком ранний посев может привести к слабым всходам.
Специалисты советуют сеять свеклу тогда, когда:
- почва прогреется до +8…+10 °C
- установится стабильная теплая погода
Для большинства регионов Украины оптимальным периодом считается конец апреля или первая половина мая.
В северных и западных областях посев часто переносят на середину мая из-за более медленного прогревания земли.
Благоприятные дни для посева свеклы в 2026 году
Если ориентироваться на лунный календарь, благоприятными днями считаются:
- 2–7 мая
- 11–12 мая
- 19–20 мая
- 26–30 мая
Именно в эти даты растения обычно лучше приживаются и быстрее развивают корневую систему.
Как правильно сеять свеклу
Перед посадкой почву желательно хорошо разрыхлить и увлажнить. Семена высевают в борозды глубиной 2–3 см с расстоянием около 20–30 см между рядами.
После появления ростков свеклу обязательно прореживают, иначе корнеплоды будут мелкими.
Смотрите видео о том, как сеять свеклу и морковь:
