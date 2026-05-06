Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всего

Чтобы получить хороший урожай, важно учитывать не только уход, но и правильный севооборот.

Когда сеять свеклу в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Оптимальные сроки для посева свеклы

После чего можно и нельзя сажать свеклу

Свекла считается одной из самых неприхотливых культур на огороде, однако получить крупные и сладкие корнеплоды получается далеко не у всех. Очень многое зависит не только от ухода, но и от правильного выбора грядки.

Опытные огородники советуют обязательно учитывать севооборот и сроки посева. Разберемся, после чего нельзя сажать свеклу и когда сеять свеклу в Украине в 2026 году.

После каких культур свекла растет лучше всего

Свекла любит плодородную и рыхлую почву, поэтому лучше всего выбирать грядки, где ранее росли культуры, не истощающие землю слишком сильно, говорят эксперты.

Хорошими предшественниками считаются:

помидоры

перец

баклажаны

огурцы

кабачки и патиссоны

бобовые культуры

После таких растений в почве остается достаточно питательных веществ, необходимых для развития корнеплодов.

Также хорошим вариантом являются сидераты. Например, клевер помогает восстановить плодородность грунта и насыщает землю полезными элементами.

После чего нельзя сажать свеклу

Есть растения, после которых свеклу лучше не высевать. Они имеют общие болезни и вредителей или сильно истощают почву.

Плохими предшественниками являются:

морковь

капуста

шпинат

мангольд

картофель

рапс

После таких культур свекла часто растет слабой и хуже хранится зимой.

Когда сеять свеклу в Украине в 2026 году

Главным ориентиром для посева остается температура почвы. Свекла плохо переносит холодную землю, поэтому слишком ранний посев может привести к слабым всходам.

Специалисты советуют сеять свеклу тогда, когда:

почва прогреется до +8…+10 °C

установится стабильная теплая погода

Для большинства регионов Украины оптимальным периодом считается конец апреля или первая половина мая.

В северных и западных областях посев часто переносят на середину мая из-за более медленного прогревания земли.

Что любит и чего не любит свекла / Инфографика: Главред

Благоприятные дни для посева свеклы в 2026 году

Если ориентироваться на лунный календарь, благоприятными днями считаются:

2–7 мая

11–12 мая

19–20 мая

26–30 мая

Именно в эти даты растения обычно лучше приживаются и быстрее развивают корневую систему.

Как правильно сеять свеклу

Перед посадкой почву желательно хорошо разрыхлить и увлажнить. Семена высевают в борозды глубиной 2–3 см с расстоянием около 20–30 см между рядами.

После появления ростков свеклу обязательно прореживают, иначе корнеплоды будут мелкими.

