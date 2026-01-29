Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

Для приготовления свеклы нам даже не понадобится кастрюля.

https://glavred.info/lifehack/kak-za-15-minut-prigotovit-sveklu-povar-podelilsya-sekretnym-tryukom-10736351.html Ссылка скопирована

Как сварить свеклу всего за 15 минут - лайфхак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить свеклу за 15 минут

Как быстро запечь свеклу

Свекла - популярный овощ в украинской кухне, однако готовить ее любят не все хозяйки, ведь это занимает немало времени. Главред нашел простой способ, как за 15 минут приготовить свеклу.

Интересным лайфхаком поделился шеф-повар Александр Огородник. Чтобы приготовить свеклу, нам даже не нужна кастрюля.

видео дня

Как быстро приготовить свеклу

Сначала помойте свеклу. Если овощ большого размера, то лучше разрежьте его пополам. Далее выложите в глубокую тарелку, налейте немного воды и оберните пищевой пленкой.

После этого ножом сделайте несколько небольших отверстий и отправьте в микроволновку на 15 минут. Когда определенное время пройдет, попробуйте ножом разрезать свеклу, если чувствуете, что она еще твердая, то продолжите приготовление на 2-3 минуты.

Готовая свекла будет мягкой, сочной и ее можно смело добавлять в салат.

Кстати, свеклу можно еще приготовить в духовке. Для этого оберните хорошо вымытую свеклу в фольгу или положите в рукав для запекания. Можно немного смазать маслом и посолить.

Выложите свеклу на противень и запекайте 40-60 минут при 200 градусах.

Другие советы:

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба и автор рецептов различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред