Как за 15 минут приготовить свеклу: повар поделился секретным трюком

Вы узнаете:
- Как приготовить свеклу за 15 минут
- Как быстро запечь свеклу
Свекла - популярный овощ в украинской кухне, однако готовить ее любят не все хозяйки, ведь это занимает немало времени. Главред нашел простой способ, как за 15 минут приготовить свеклу.
Интересным лайфхаком поделился шеф-повар Александр Огородник. Чтобы приготовить свеклу, нам даже не нужна кастрюля.
Как быстро приготовить свеклу
Сначала помойте свеклу. Если овощ большого размера, то лучше разрежьте его пополам. Далее выложите в глубокую тарелку, налейте немного воды и оберните пищевой пленкой.
После этого ножом сделайте несколько небольших отверстий и отправьте в микроволновку на 15 минут. Когда определенное время пройдет, попробуйте ножом разрезать свеклу, если чувствуете, что она еще твердая, то продолжите приготовление на 2-3 минуты.
Готовая свекла будет мягкой, сочной и ее можно смело добавлять в салат.
Кстати, свеклу можно еще приготовить в духовке. Для этого оберните хорошо вымытую свеклу в фольгу или положите в рукав для запекания. Можно немного смазать маслом и посолить.
Выложите свеклу на противень и запекайте 40-60 минут при 200 градусах.
Другие советы:
- Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаров
- Как сварить овощи для оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком
- Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак
О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник — украинский повар, имеющий 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного Клуба и автор рецептов различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред