Учёные бьют тревогу: признаки деменции часто путают с распространенным кризисом

Алексей Тесля
16 марта 2026, 01:46
Тревожными признаками могут быть неоплаченные счета, неожиданные траты по кредитной карте, исчезновение денег со счёта.
Раскрыты ранние признаки деменции / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Вы узнаете:

  • Проблемы с деньгами - сигнал начинающихся нарушений работы мозга
  • Управление финансами требует сложной работы мозга

Специалисты отмечают, что проблемы с деньгами иногда становятся одним из первых сигналов начинающихся нарушений работы мозга.

Человек может ещё не жаловаться на серьёзные провалы в памяти, однако уже начинает принимать неразумные финансовые решения — накапливает долги, забывает оплачивать счета или совершает необдуманные покупки, пишет Express.

видео дня

Учёные объясняют это тем, что управление финансами требует сложной работы мозга: нужно планировать расходы, анализировать информацию и контролировать действия. Когда в мозге начинаются изменения, связанные с деменцией, именно эта способность может нарушаться раньше других. При этом простые действия вроде оплаты коммунальных услуг человек ещё способен выполнять, а вот более сложные решения — например, управление сбережениями или выбор новых финансовых услуг — становятся серьёзной трудностью.

По данным Национальный институт старения США, тревожными признаками могут быть неоплаченные счета, неожиданные траты по кредитной карте, исчезновение денег со счёта или появление дома непонятных покупок. Нередко люди пытаются скрывать такие проблемы, чтобы сохранить ощущение самостоятельности, либо сами не замечают, что теряют контроль над финансами.

Особенно рано финансовые трудности могут проявляться при Лобно-височная деменция — редкой форме заболевания, которая нередко развивается в возрасте 45–64 лет. В этом случае у человека могут появляться импульсивные покупки, склонность к рискованным финансовым решениям и повышенная уязвимость к мошенничеству.

В целом ранними признаками когнитивных нарушений считаются ухудшение памяти, сложности с концентрацией, путаница в повседневных задачах, трудности в разговоре, дезориентация во времени и пространстве, а также заметные изменения настроения.

Ранее сообщалось о том, как снизить риск развития деменции. Учёные из Швеции обнаружили возможную связь между регулярным употреблением жирных сортов сыра и сниженной вероятностью развития деменции в пожилом возрасте.

Напомним, Главред ранее писал о том, что был найден сенсационный способ выявления деменции. Опасность в будущем повышают не само наличие депрессивного состояния, а определённые его признаки.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

наука деменция
