Секрет садоводов раскрыт: пионы будут радовать неделями с одним удачным соседом

Лучше всего рядом с пионами высаживать культуры, которые цветут в тот же период или гармонично дополняют их.

https://glavred.info/sad-ogorod/sekret-sadovodov-raskryt-piony-budut-radovat-nedelyami-s-odnim-udachnym-sosedom-10760162.html Ссылка скопирована

Как выращивать пионы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чтобы пионы в саду радовали пышным цветением и не болели, важно продумать их "окружение" на клумбе.

Удачное соседство не только делает композицию более выразительной, но и помогает растениям развиваться: привлекает опылителей, сдерживает вредителей и снижает риск заболеваний без лишней химии, пишет Deccoria.

видео дня

Лучше всего рядом с пионами высаживать культуры, которые цветут в тот же период или гармонично дополняют их, не перетягивая внимание. Хорошо подходят ирисы, декоративные виды лука, шалфей, садовая герань и незабудки — они создают фон, привлекают насекомых и поддерживают здоровье почвы. Также можно добавить люпины или аквилегию, которые не конкурируют за ресурсы и подчёркивают красоту пионов.

Чтобы клумба не теряла декоративность после окончания цветения пионов, стоит дополнить её растениями с более поздними сроками цветения — например, лилейниками, астильбой или флоксами. А такие культуры, как георгины, эхинацея, лаванда и котовник, не только украсят участок позже, но и помогут отпугивать вредителей.

/ Инфографика: Главред

При этом есть растения, которых лучше избегать. Сильнорослые виды, активно разрастающиеся и "захватывающие" пространство, могут вытеснить пионы. Нежелательны и крупные деревья с мощной корневой системой — берёзы, ивы, тополя, а также грецкий орех, выделяющий вещества, угнетающие рост других культур.

Не подойдут и растения с противоположными требованиями к почве, например азалии и рододендроны, предпочитающие кислую среду, тогда как пионы лучше растут в нейтральной почве.

Смотрите видео - выращивание пионов:

В сюжете рассказывается о ключевых правилах выращивания пионов — от правильной посадки до ухода за взрослыми растениями, которые напрямую влияют на обильность цветения. Отдельное внимание уделяется распространённым проблемам, таким как болезнь ботритис, появление муравьёв и особенности агротехники при плотной посадке.

Также затрагиваются практические вопросы: нужно ли удалять первые бутоны, как делить корневища, можно ли сохранить срезанные цветы дольше и даже необычные лайфхаки для продления сезона цветения. В итоге автор объясняет, почему пионы остаются одним из самых ценных и эффектных растений для сада

Как выглядит пион? Пионы - это многолетние травы (большинство видов), а также кустарники или полукустарники. Большинство травянистых пионов обычно 0,5-1,5 м высотой, некоторые кустовые и древесные достигают 1,5-3 м высотой. Имеют шишковидно утолщенные корни. Листья - очередные, крупные, дважды-, трижды- перисторассеченные. Под цветками листья обычно мелкие и более скученные, постепенно переходят в чашелистики. Цветки пионов - крупные, обоеполые, одиночные; белого, желтого, оранжевого, розового и красного цветов с оттенками. Состоят из 5-8 и более лепестков, большое количество тычинок. От 2 до 5 языковидных пестиков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред