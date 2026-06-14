"Ешкин кот" и "ядрена вошь": откуда появились эти выражения и в чём их секрет

В украинском языке есть немало ярких аналогов популярных русских восклицаний. Чем можно заменить "Ешкин кот" и "ядрена вошь".

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Что означает выражение "Ешкин кот" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что означают выражения "Ешкин кот" и "ядрена вошь"

Откуда происходят эти выражения

Какими украинскими фразами их можно заменить

В повседневной речи украинцев до сих пор можно услышать такие выражения, как "Ешкин кот" или "ядрена вошь". В то же время мало кто задумывается об их истинном происхождении и о том, какие украинские эквиваленты существуют для этих выражений. Главред расскажет подробнее.

Как рассказала лингвист Олеся Сулима, оба выражения являются эвфемизмами — цензурными заменителями грубой брани. Они помогают передать сильные эмоции, однако не относятся к нецензурной лексике в прямом смысле.

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Откуда взялись эти фразы

"Ядрена вошь"

Слово "ядреный" когда-то означало что-то очень сильное, мощное или высокого качества, а "вошь" — обычную вшу, которая традиционно ассоциировалась с неприятностями. Сочетание этих слов образовало эмоциональный возглас, который используют для выражения сильного удивления, раздражения или даже восхищения.

"Ешкин кот"

Единой версии происхождения этого выражения нет. Одна из самых распространенных связывает его с мифическим котом Бабы Яги, которую в народе также называли Ежкой. Со временем буква "ж" в устной речи трансформировалась в "ш", из-за чего и появилось выражение "Ешкин кот".

Сегодня оба выражения нередко выполняют роль слов-паразитов, когда человеку не хватает других слов для выражения удивления, досады или раздражения.

Как заменить эти выражения на украинском языке

Украинский язык имеет немало собственных колоритных фразеологизмов, которые помогают передать те же эмоции без использования русизмов.

Вместо "ядрена вошь" можно сказать:

лихая пора;

вот беда;

йохана ковинька;

Иосиф босой;

Иосиф оборванный;

Иосиф на кобыле;

Йоханый бабай.

Вместо "Ешкин кот" можно использовать:

чуда;

вот беда;

черт его матери;

матери его ковинька.

Эти выражения помогут ярко передать эмоции и одновременно обогатить речь исконными украинскими словами и фразами.

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О личности: Олеся Петровна Сулима Олеся Петровна Сулима — украинский лингвист, кандидат филологических наук и доцент кафедры украинского языка Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Она является выпускницей этого же учебного заведения, где в настоящее время преподает дисциплины, связанные с культурой речи, практической грамматикой и стилистикой украинского языка. К кругу ее научных интересов относятся исследования грамматической системы современного украинского языка, лингводидактика, а также популяризация аутентичных языковых форм, фразеологизмов и искоренение русизмов. Помимо преподавательской и исследовательской работы, она выступает в качестве языкового эксперта в средствах массовой информации и является автором ряда статей в "Энциклопедии современной Украины".

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