"Перемирия не будет": тревожный прогноз генерала ВСУ о сроках окончания войны

Чрезмерный оптимизм и ожидание скорого мира могут негативно сказаться на устойчивости общества, считает Олег Апостол.

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Раскрыт прогноз о сроках завершения войны / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявлений Апостола:

Украинцам не стоит рассчитывать на быстрое завершение войны

Ожидание скорого мира могут негативно сказаться на устойчивости общества

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины Олег Апостол считает, что украинцам не стоит рассчитывать на быстрое завершение войны и необходимо сохранять готовность к продолжительному противостоянию.

В интервью Юлии Кириенко он отметил, что как военные, так и гражданские должны трезво оценивать ситуацию и не строить ожиданий вокруг возможных сроков окончания боевых действий.

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"Мы должны сейчас настроиться на то, что она (война - ред.) не закончится скоро. Вот мы должны себя так максимально настроить, что перемирия не будет, должны к этому готовиться", – сказал Апостол.

По его мнению, чрезмерный оптимизм и ожидание скорого мира могут негативно сказаться на устойчивости общества, поскольку создают ощущение, что основные испытания уже позади.

Вместе с тем командующий подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала способность эффективно противостоять значительно более крупному противнику, и этот факт сам по себе имеет большое значение.

Подводя итог, Апостол заявил: "Единственный путь к настоящей победе – это ежедневная, системная подготовка и восприятие борьбы как длительного процесса, где нет места расслаблению или вере в пустые компромиссы с врагом".

У Зеленского спрогнозировали развитие ситуации на фронте

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже в осенний период характер боевых действий может измениться, а их интенсивность — заметно снизиться. По его мнению, такой сценарий возможен в случае, если российским войскам не удастся реализовать задачи нынешней наступательной кампании.

Подоляк также отметил, что российское руководство связывает большие ожидания с летним этапом войны. По его словам, Москва рассчитывает использовать этот период для улучшения своих позиций на фронте и достижения новых территориальных результатов.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Олег Апостол Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по специальности "Боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск". С 2014 года принимает участие в боевых действиях на востоке Украины. Отличился в боях за Славянск, обороне Луганского аэропорта и освобождении Николаевской ТЭЦ. В 2018 году стал командиром батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году участвовал в обороне и освобождении населённых пунктов Николаевской области. С конца 2022 года его подразделения успешно вели оборонительные и наступательные действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. С августа 2024 года 95-я бригада под его командованием участвовала в операции Сил обороны Украины на территории Курской области. 29 ноября 2024 года назначен заместителем Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины. 26 февраля 2025 года ему присвоено звание бригадного генерала. 3 июня 2025 года назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины. Герой Украины.

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