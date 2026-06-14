"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

Кратко:
- Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин
- Почему он назвал себя Рембо
Известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.
В своем Instagram юморист выложил фото за рулем автомобиля и в новых очках.
"Окули из "Авроры" за 170 гривен, и ты сразу инстаРембо", — пошутил шоумен.
Он действительно сфотографировал себя в новых очках, которые ему очень идут. Кроме того, Ласточкин отрастил себе брутальную бороду.
Несмотря на невероятную сложность ситуации, в которой находится военнослужащий, Ласточкин радует своих подписчиков милыми и смешными видео.
Так, недавно он опубликовал видео, как танцует в окопе. Танец в военной форме вызвал восторг у поклонников Ласточкина.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная блогерша и звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух пояснила, почему она решила остаться в Украине.
Ранее также российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, показала свою взрослую дочь.
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О персоне: Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.
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