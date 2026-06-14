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"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

Алена Кюпели
14 июня 2026, 18:47
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Игорь Ласточкин продолжает радовать своих поклонников яркими фотографиями.
Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин поделился свежим фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lastochkin_igor, пресс-служба 1+1

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин
  • Почему он назвал себя Рембо

Известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.

В своем Instagram юморист выложил фото за рулем автомобиля и в новых очках.

видео дня

"Окули из "Авроры" за 170 гривен, и ты сразу инстаРембо", — пошутил шоумен.

Он действительно сфотографировал себя в новых очках, которые ему очень идут. Кроме того, Ласточкин отрастил себе брутальную бороду.

Игорь Ласточкин порадовал новым фото
Игорь Ласточкин порадовал новым фото / Скриншот Instagram/lastochkin_igor

Несмотря на невероятную сложность ситуации, в которой находится военнослужащий, Ласточкин радует своих подписчиков милыми и смешными видео.

Так, недавно он опубликовал видео, как танцует в окопе. Танец в военной форме вызвал восторг у поклонников Ласточкина.

Игорь Ласточкин сейчас
Игорь Ласточкин сейчас / скрин из видео

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная блогерша и звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух пояснила, почему она решила остаться в Украине.

Ранее также российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, показала свою взрослую дочь.

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О персоне: Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.

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