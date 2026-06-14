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Даша Евтух сделала заявление по поводу своего выезда из Украины

Алена Кюпели
14 июня 2026, 16:07
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Даша Евтух рассказала, почему она решила не оставаться жить в Греции.
Даша Евтух решила вернуться в Украину
Даша Евтух решила вернуться в Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/dashaevtukh__official

Кратко:

  • Какое решение приняла Даша Евтух
  • Как она его объяснила

Известная блогерша и звезда "Мастер Шеф" Даша Евтух пояснила, почему она решила остаться в Украине.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Даша Евтух - муж
Даша Евтух выезжала из Украины / фото: instagram.com, Даша Евтух

"Почему я не осталась жить в Греции, начали писать мне люди, когда увидели, что я вернулась домой. На это влияет очень много факторов", - говорит блогерша.

Даша Евтух пояснила, почему не осталась жить в Греции
Даша Евтух пояснила, почему не осталась жить в Греции / Фото Instagram/dashaevtukh__official

По ее словам, во-первых, там очень высокие цены, а заработка нет. "За границей, не так легко жить. Это другая страна, другие правила, другой язык", - добавляет она.

По словам Евтух, она бы не смогла остаться там жить, тем более с ребенком.

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О персоне: Даша Евтух

Даше Евтух — участница 11 сезона "МастерШеф" и звезда TikTok. Она живет в деревне и делится со зрителями моментами своей жизни через прикольные и искренние видео. Она замужем за участнком Мастер Шеф и воспитывает дочь Фемиду.

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