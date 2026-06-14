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В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

Алена Кюпели
14 июня 2026, 10:05
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Клопотенко Евгений поделился фотографиями со своей свадьбы с возлюбленной.
Евгений Клопотенко с невестой
Евгений Клопотенко с невестой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Кратко:

  • Как выглядел Клопотенко на свадьбе
  • На ком он женился

Украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской.

Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.

видео дня
Клопотенко больше не холостяк
Клопотенко больше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

Клопотенко написал, что теперь они стали мужем и женой.

Клопотенко больше не холостяк
Клопотенко больше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

"Официально муж и жена. Если хотите нас поздравить – поддержите сбор в шапке профиля. Потому что возможность жить и любить в эти дни нам дают ВСУ! Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса", - написал он.

Клопотенко больше не холостяк
Клопотенко больше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

Во время свадьбы пару подвела погода - начался дождь. Сам Клопотенко удивил своей обувью: творческий кулинар надел кроксы вместо лаковых туфлей.

Клопотенко больше не холостяк
Клопотенко больше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko
Клопотенко больше не холостяк
Клопотенко больше не холостяк / Фото Instagram/klopotenko

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О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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