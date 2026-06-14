В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

Кратко:
- Как выглядел Клопотенко на свадьбе
- На ком он женился
Украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко женился на своей подруге Екатерине Воскресенской.
Об этом Клопотенко сообщил на своей странице в Instagram.
Клопотенко написал, что теперь они стали мужем и женой.
"Официально муж и жена. Если хотите нас поздравить – поддержите сбор в шапке профиля. Потому что возможность жить и любить в эти дни нам дают ВСУ! Спасибо всем, кто стал частью этого дня: родным, друзьям, команде поваров и сервиса", - написал он.
Во время свадьбы пару подвела погода - начался дождь. Сам Клопотенко удивил своей обувью: творческий кулинар надел кроксы вместо лаковых туфлей.
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О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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