Дурова объявили в международный розыск в РФ: грозит пожизненное

Кратко:
- За что в РФ преследуют Павла Дурова
- Что ему грозит
Основатель платформы Telegram Павел Дуров, которого российские власти пытаются заставить удалить каналы, которыми пользуются украинские власти и спецслужбы для информирования о терроризме и нападении со стороны России, предъявлено обвинение в "содействии террористической деятельности", начата процедура его объявления в международный розыск.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, которое цитируют российские пропагандисты.
"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск", - отметили в ЦОС.
В сообщении говорится, что "в нарушение российского законодательства администрацией Telegram не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами.
"Часть 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из террористических преступлений и предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с возможным дополнительным штрафом в размере до 700 тысяч рублей либо дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо пожизненное лишение свободы", - пишут в РФ.
Позиция Павла Дурова
Отметим, что террористические российские власти ограничивают доступ граждан к Telegram, пытаясь заставить их пользоваться государственным мессенджером Мах, предназначенным для слежки и политической цензуры.
Сам бизнесмен говорит, что Иран ранее уже пробовал такие же действия в отношении социальной сети. "8 лет назад Иран попробовал ту же стратегию - и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (в обход цензуры) и предпочитают его приложениям, которые находятся под наблюдением", - отметил он.
Дуров подчеркнул, что ограничение свобод граждан не дает желаемого эффекта.
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О персоне: Павел Дуров
Павел Дуров - предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.
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