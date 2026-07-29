Удар по нефтяным доходам РФ: Сенат США поддержал суперпакет санкций

Голосование состоялось спустя несколько часов после похорон Линдси Грэма и встречи сенаторов с Владимиром Зеленским.

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Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять "адские санкции" против РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Сенат США одобрил проект санкций против РФ и Ирана 86 голосами

Документ предусматривает пошлины до 100% на импорт нефти из РФ

Владимир Зеленский лично следил за процедурным голосованием

Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

Голосование завершилось с результатом 86 "за" и "12" против.

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Как пишет CNN, теперь руководство Сената надеется достичь согласия со всеми 100 сенаторами, чтобы пакет санкций был принят до начала каникул в августе. Но проблема состоит в том, что любой сенатор может высказать возражения и замедлить процесс.

После этой встречи сенаторы пригласили Зеленского понаблюдать за частью голосования из галереи Сената, после чего он поаплодировал и сказал: "Спасибо". Несколько сенаторов поаплодировали ему в ответ.

Отметим, санкции против РФ включают пошлины в размере до 100% против пяти крупнейших импортеров российский нефти и газа, включая Индию и Китай.

Как Зеленский отреагировал на одобрение жесткого проекта санкций

Президент Зеленский отреагировал на процедурное голосование Сената США за антироссийские санкции, что приблизило их окончательное одобрение.

Главы государства сообщил в Telegram, что перед голосованием была встреча с представителями обеих партий Сената. На ней обсуждались многие темы, и прежде всего антибаллистическая защита Украины.

Президент подчеркнул, что символическим было то, что именно 29 июля, в день прощания с Линдси Грэмом, сенаторы провели процедурное голосование за законопроект по санкциям против РФ. Ведь, как известно, именно покойный сенатор Грэм приложил много усилий к их разработке.

"Было честью присутствовать при подсчете голосов - 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал", - подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что для окончательного одобрения так называемых антироссийских санкций Грэма Сената необходимо будет еще раз проголосовать за это планируемое решение до августа. Для конечного окончательного результата необходимо, чтобы ограничение поддержали все сенаторы без исключения.

После этого санкции против страны-агрессорки должна будет поддержать Палата представителей, и только тогда ограничения вступят в силу.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ.

По данным Axios, в Сенате США набирает поддержку законопроект с жесткими санкциями против РФ. Инициатива уже получила 61 соавтора - этого достаточно для ее принятия в Сенате.

Дональд Трамп говорил, что серьезно рассматривает возможность поддержать инициативу, отметив, что делает это "в честь Линдси Грэма", который был главным сторонником законопроекта.

На встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди президент Трам Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

Издание Bloomberg писало о том, что группа американских сенаторов от обеих партий достигла соглашения по законопроекту, который расширяет возможности президента США Дональда Трампа по введению санкций против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также усиливает ограничения в отношении Ирана.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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