"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

Руслан Иваненко
10 февраля 2026, 20:51обновлено 10 февраля, 21:21
Попытки вытеснить Telegram в России могут повторить неудачный опыт других авторитарных стран.
Дуров, Путин, телеграм
Российские власти усиливают давление на Telegram / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/durov, t.me/news_kremlin, википедия

Кратко:

  • РФ пытается вытеснить Telegram госсервисом
  • Дуров сравнил это с провальным запретом в Иране
  • Цензура не заставляет людей отказываться от приватности

Российские власти ограничивают доступ граждан к Telegram, пытаясь заставить их пользоваться государственным мессенджером Мах, предназначенным для слежки и политической цензуры. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.

"8 лет назад Иран попробовал ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (в обход цензуры) и предпочитают его приложениям, которые находятся под наблюдением", — отметил он.

Дуров подчеркнул, что ограничение свобод граждан не дает желаемого эффекта.

"Давление на независимые платформы только подталкивает людей искать пути обхода запретов, а не переходить на сервисы, которые нарушают право на частную жизнь", — добавил основатель Telegram.

Фото: скриншот t.me/durov

О персоне: Павел Дуров

Павел Дуров – предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

Гороскоп на сегодня 11 февраля: Ракам - большой вызов, Весам - сюрприз

13:52

