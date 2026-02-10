"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

Попытки вытеснить Telegram в России могут повторить неудачный опыт других авторитарных стран.

Российские власти усиливают давление на Telegram / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/durov, t.me/news_kremlin, википедия

Кратко:

РФ пытается вытеснить Telegram госсервисом

Дуров сравнил это с провальным запретом в Иране

Цензура не заставляет людей отказываться от приватности

Российские власти ограничивают доступ граждан к Telegram, пытаясь заставить их пользоваться государственным мессенджером Мах, предназначенным для слежки и политической цензуры. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.

"8 лет назад Иран попробовал ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (в обход цензуры) и предпочитают его приложениям, которые находятся под наблюдением", — отметил он. видео дня

Дуров подчеркнул, что ограничение свобод граждан не дает желаемого эффекта.

"Давление на независимые платформы только подталкивает людей искать пути обхода запретов, а не переходить на сервисы, которые нарушают право на частную жизнь", — добавил основатель Telegram.

Фото: скриншот t.me/durov

О персоне: Павел Дуров Павел Дуров – предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

