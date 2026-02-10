"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

Кратко:
- РФ пытается вытеснить Telegram госсервисом
- Дуров сравнил это с провальным запретом в Иране
- Цензура не заставляет людей отказываться от приватности
Российские власти ограничивают доступ граждан к Telegram, пытаясь заставить их пользоваться государственным мессенджером Мах, предназначенным для слежки и политической цензуры. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.
"8 лет назад Иран попробовал ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под вымышленными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (в обход цензуры) и предпочитают его приложениям, которые находятся под наблюдением", — отметил он.видео дня
Дуров подчеркнул, что ограничение свобод граждан не дает желаемого эффекта.
"Давление на независимые платформы только подталкивает людей искать пути обхода запретов, а не переходить на сервисы, которые нарушают право на частную жизнь", — добавил основатель Telegram.
О персоне: Павел Дуров
Павел Дуров – предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.
