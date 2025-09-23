Дочь Пескова сбежала из России за день до 'большой войны' – СМИ

Дмитрий Песков уверял, что не знал о подготовке к полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину.

В Париже у матери Песковой есть квартира / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pro.zvezd

В Париже у матери Песковой есть квартира

Пескова попала в санкционный список США и ЕС

27-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, улетела из России во Францию 23 февраля 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из "Шереметьево".

Информация об отлете Песковой зафиксирована в данных пограничной службы ФСБ. Такие действия девушки полностью опровергают слова спикера Кремля о том, что он узнал о полномасштабном вторжении в Украину только после его начала, пишет "Точка".

Прилетев в Париж, где у нее и ее матери Екатерины Солоцинской есть квартира площадью 180 кв. м, она опубликовала в Instagram сторис с надписью "Нет войне", однако затем запись была удалена.

Ее отец в интервью NYT уверял, что не знал о подготовке к полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину. По его словам, главы оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей только направили Путину обращения об озабоченности тем, что Украина якобы усиливает обстрелы, но не говорил о реакции Кремля и тем более ничего не говорил о вторжении.

Война, развязанная Кремлем после Украины, подпортила жизнь дочери Песковой. До вторжения девушка жила на две страны: Россию и Францию. Она училась в международной школе Ecole des Roches в Нормандии, а также в московском Институте стран Азии и Африки.

Елизавета постоянно летала в Европу, с 2017 года путешествовала по крупнейшим европейским городам. Однако после начала войны Пескова попала в санкционный список США, а спустя чуть больше двух месяцев - в список Евросоюза.

Она назвала введенные ограничения против себя "несправедливыми и необоснованными", так как "не имеет никакого отношения к ситуации".

Путешествия в Европу ей заменили полеты в Турцию, Катар, ОАЭ, Таиланд и Казахстан.

Что касается парижской квартиры, то, по данным ФБК, она записана на французское юрлицо SIRIUS, три четверти которого принадлежат Солоцинской, а четверть – Елизавете.

В апреле 2022 года дочь Пескова вышла из состава учредителей этой фирмы. Есть ли доля в этой квартире у Елизаветы сейчас, неизвестно.

Дом, где расположена квартира матери Елизаветы Песковой / Google Earth

Год назад "Настоящее время" сообщало, что полная тезка дочери пресс-секретаря президента России Елизаветы Песковой получила индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане, что позволяет открыть счет в местном банке и обойти ограничения, наложенные на Россию.

Россияне стали массово оформлять ИИН после полномасштабного вторжения в Украину, чтобы открывать счета в местных банках и обходить наложенные ограничения Visa и Mastercard.

В Москве у Песковой есть свой бизнес. Сейчас ее основным активом считаются 30% в столичном рекламном агентстве "Центрум". Среди его клиентов Минпромторг, Минсельхоз, правительство Москвы и другие госструктуры.

