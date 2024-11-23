Тайная дочь Путина: всплыли новые данные о внебрачном ребенке диктатора РФ

Луиза Розова активно вела соцсети и показывала фото с различных мероприятий.

https://glavred.info/world/taynaya-doch-putina-vsplyli-novye-dannye-o-vnebrachnom-rebenke-diktatora-rf-10616732.html Ссылка скопирована

Стала известна история внебрачной дочери Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

Внебрачная дочь Путина училась в Париже

Бастард сменила имя после вторжения РФ в Украину

Внебрачная дочь диктатора РФ Владимира Путина жила в Париже в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В этом году 21-летняя россиянка, получила французский диплом бакалавра. А до этого, как стало известно ТСН, девушка сменила отчество и фамилию.

видео дня

Ранее путинская бастард называла себя Луиза Розова. При этом она активно вела соцсети и показывала фото с различных мероприятий.

Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину она исчезла и закрыла страницы в соцсетях.

/ Скриншот

В результате незаконнорожденный отпрыск диктатора начал именоваться Елизаветой Олеговной Рудновой.

Подтверждение тому, что у Луизы новую фамилию и отчество журналисты нашли в сломанной хакерами российской сети Sirenа, где содержится информация о ее авиаперелетах.

При этом для обучения путинистка выбрала частное образовательное заведение недалеко от Триумфальной арки в центре Парижа.

ICART — школа менеджмента в культуре и искусстве. Частное высшее учебное заведение, основанное в 1963 году.

Некоторые из преподавателей узнали Елизавету по фото, но отказался комментировать. Одна из учениц сказала, что знает, кто ее отец. И добавила, что однокурсница была "милой". Администрация школы сослалась на конфиденциальность данных и не привела деталей.

/ Скриншот

В частной беседе директор учебного заведения рассказал, что информация о студентах — конфиденциальная. Но добавил, что девушка, которую идентифицировали как внебрачную дочку диктатора, здесь больше не учится.

Как сообщал Главред, в РФ раскрыли детали личной жизни Путина. Михаил Рубан рассказал о романе Владимира Путина и Светланы Кривоногих.

Ранее Елизавета Кривоногих публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

Читайте еще:

Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред