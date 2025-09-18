"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

Алиса Харчева снималась для эротического календаря к 58-му дню рождения Путина. В начале их отношений девушке было всего 17 лет.

Путин и Алиса Харчева встречались в 2010-11 годах / Коллаж: Главред, фото: alisakharcheva.livejournal.com, сайт Кремля

Харчева снялась для эротического журнала и приглянулась Путину

Роман длился около года

После отношений Харчева получила дорогие подарки

В 2010-2011 годах Владимир Путин, будучи премьер-министром РФ, встречался с несовершеннолетней абитуриенткой журфака Московского государственного университета (МГУ) Алисой Харчевой. В начале отношений девушке было всего 17 лет. Ее отец до сих пор получает выплаты от Кремля. Об этом говорится в книге Царь собственной персоной Романа Баданина и Михаила Рубина.

Знакомство Путина и Харчевой организовали люди, связанные с движением "Наши", которые использовали отношения для потенциального влияния на Путина.

Алиса Харчева / Фото: alisakharcheva.livejournal.com

Харчева снялась для эротического календаря к 58-му дню рождения Путина. Его тогда подготовили студентки факультета журналистики МГУ. Фотография Харчевой была опубликована с подписью "Вы — лучший!"

Алиса Харчева на обложке журнала / Фото: alisakharcheva.livejournal.com

Календарь подарили Путину на его день рождения в октябре 2010 года. Позже девушке звонили из правительства для встреч с Путиным.

Организаторы пытались готовить Харчеву к каждой встрече и передавали ей просьбы для Путина, однако, по свидетельствам собеседников авторов книги, премьер не принимал их советы.

Движение "Наши" в РФ - что о нем известноь Движение "Наши" — это российское молодежное прокремлёвское общественное движение, созданное в 2005 году по инициативе Владислава Суркова (тогдашнего замглавы администрации президента РФ). Движение просуществоваало до 2013 года, пишет Википедия. "Наши" позиционировали себя как "антифашистское движение", но фактически были инструментом Кремля для мобилизации молодежи и противодействия оппозиции. Возникли как ответ на "цветные революции" в постсоветских странах. Лидером был политтехнолог Василий Якеменко. Эмблема "Наших" — красное полотнище с двумя диагональными полосами белого цвета (похожа на Андреевский флаг). В интервью газете "Новые Известия" Якеменко пояснил: "Наш флаг похож на Андреевский флаг. Красный цвет — это цвет нашего исторического прошлого, белый — цвет будущего". Движение организовывало крупные форумы ("Селигер") и акции в поддержку Путина. Активисты "Наших" часто участвовали в провластных митингах, уличных акциях против оппозиционных лидеров (например, Бориса Немцова, Михаила Касьянова, Гарри Каспарова). Сам Путин регулярно встречался с активистами "Наших". После 2011–2012 годов (массовых протестов в России и возвращения Путина в президентское кресло) движение потеряло влияние. В 2012 году фактически было распущено, а его функции переданы другим прокремлёвским проектам — "Молодой гвардии Единой России", движению "Сеть" и т. п.

После романа с Путиным Харчева получила квартиру в Москве

Роман Путина и Харчевой длился около года. После его завершения Алиса получила подарки: в 2015 году - элитную квартиру в центре Москвы и возможность учиться в МГИМО.

Отец девушки, Всеволод Харчев, с 2020 года получает зарплату около 100 тысяч рублей в месяц в прокремлевской структуре АНО "Диалог", которой руководит автор календаря Владимир Табак.

Интересно, что в 2016 году издание Reuters писало о том, что малоизвестный российский предприниматель из Санкт-Петербурга Григорий Баевский передавал дорогую недвижимость в Москве и Подмосковье нескольким женщинам, связанным с Путиным. По данным агентства, речь идет о младшей дочери главы РФ Катерине Тихоновой, двух близких родственницах депутата Госдумы Алины Кабаевой, а также о девушке, которая позировала для календаря ко дню рождения президента. Вероятно, речь шла о Харчевой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил Reuters: "Я ничего не знаю о том, кто такой Баевский. Президент тоже с ним не знаком".

"Кошечка для Путина"

В 2012 году девушка снова сделала подарок Путину на день рождения и опубликовала в блоге на сайте "Живого журнала" свои фотографии с котёнком и подписью "Pussy for Putin" ("кошечка для Путина"). Сейчас эти записи удалены, cообщают Открытые медиа.

Алиса Харчева / alisakharcheva.livejournal.com

В 2016 году девушка дала интервью российским СМИ, в котором заявила, что когда снималась для календаря, она была абитуриенткой и собиралась поступать на журналистский факультет МГУ. Но после съемки она передумала и пошла учиться в МГИМО.

Она также заявила, что поддерживает Путина и голосовала за него на выборах.

"Участие в съемках для календаря не сильно повлияло на меня. Ну, был такой опыт. Путина я продолжаю поддерживать. Голосовала за него на последних выборах. Но если бы сейчас мне предложили сняться в подобном календаре, то я бы отказалась. Я выросла и сменила приоритеты. Сейчас меня интересует учеба, семья и другие обычные вещи", - рассказывала Харчева Снобу.

Чем сейчас занимается Харчева

В 2020 году Алиса Харчева стала совладелицей двух салонов красоты в центре Москвы.

Сейчас Харчева носит фамилию мужа - Ахильгова, владеет студией загара в Москве и продолжает контактировать со своими "сводниками".

По данным утечек, в 2021 году она летала в Турцию бизнес-джетом в компании российского медиаменеджера Кристины Потупчик.

Жены и любовницы Путина - что известно

Российскую художественную гимнастку Алину Кабаеву считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора Владимира Путина. В феврале 2023 года она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

В феврале 2024 года СМИ писали, что Путин завел себе новую любовницу, которая младше него, как минимум в два раза. Гимнастку Кабаеву Путин якобы решил списать со счетов. Новая фаворитка Путины - общественная деятельница Катерина Мизулина.

Что известно о книге "Царь собственной персоной" Книга "Царь собственной персоной. Как Владимир Путин обманул всех нас" увидела свет в 2025 года. Ее авторы - Роман Баданин и Михаил Рубин. Роман Баданин — создатель и главный редактор изданий "Проект" и "Агентство". В прошлом руководил РБК, телеканалом "Дождь" и другими российскими редакциями. Автор десятков расследований о российской власти. Лауреат международных журналистских премий. Был вынужден эмигрировать из России. Живет и работает в Калифорнии (США). Михаил Рубин — заместитель главного редактора "Проекта", стипендиат программы JSK в Стэнфордском университете. В прошлом был журналистом кремлевского пула. В 2021 году был вынужден уехать из России, сейчас живет в США. Книга "Царь собственной персоной" ставит под сомнение официальную биографию Путина и его образ, созданный за последние 25 лет. Авторы считают, что Путин "сочинял легенду о самом себе", и рассказывают о манипуляциях, ложных нарративах, политических и уголовных интригах, коррупции, связях с криминалом. Книга претендует на разоблачение: она содержит много фактов, которые, по мнению авторов, не были известны или были недооценены.

