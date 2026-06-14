Угроза ударов Цирконом и Орешником: в Генштабе раскрыли главную цель РФ

Москва делает ставку на удары по территории Украины, рассчитывая повлиять на внутреннюю ситуацию в стране, подчеркнул Андрей Гнатов.

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Раскрыты особенности ракетных ударов РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Гнатова:

Враг пытается усилить давление на украинское общество

Москва делает ставку на удары по территории Украины

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов считает, что использование Россией ракет "Циркон" и "Орешник" связано не только с военными задачами.

Тем самым враг пытается усилить давление на украинское общество. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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"Массово они (ракеты) применяются потому, что России нужно как-то достигать цели, поставленной ее военно-политическим руководством", - указал собеседник.

По словам Гнатова, агрессор сталкивается с трудностями в достижении своих целей как на поле боя, так и на дипломатическом направлении. В связи с этим Москва, по его мнению, делает ставку на удары по территории Украины, рассчитывая повлиять на внутреннюю ситуацию в стране.

Он отметил, что такими действиями Россия пытается создать дополнительное напряжение в обществе и рассчитывает на возникновение процессов, которые могли бы сыграть на руку Кремлю.

Кроме того, Гнатов, который также входит в состав украинской переговорной группы, подчеркнул, что на данный момент Украина не наблюдает со стороны российского руководства реальных шагов, свидетельствующих о стремлении завершить войну.

/ Главред

Эксперт предупредил о риске новых масштабных атак на Киев

Военный аналитик Олег Жданов считает, что угроза повторных массированных ударов по украинской столице остаётся актуальной. По его словам, российские войска могут делать более длительные перерывы между подобными атаками, однако это не означает снижения опасности.

Жданов также обратил внимание на то, что во время одного из последних обстрелов Россия, по его оценке, использовала практически весь спектр имеющегося ракетного вооружения. Он отметил, что среди применённых средств поражения была и межконтинентальная баллистическая ракета.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

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Об персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

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