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Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

Алексей Тесля
14 июня 2026, 21:18
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У Украины одно пожелание к президенту Дональду Трампу, подчеркнул Владимир Зеленский.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский передал словам Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

Главное:

  • С захвата Крыма Россией все началось, передал Зеленский слова Трампа
  • Президенты Украины и США договорились о встрече на полях формата G7

Войны в Украине не было бы, если бы во время захвата Россией Крыма в 2014 году "было сильное лидерство", заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский по итогам своего разговора с американским лидером.

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"И абсолютно правильными были сегодня слова президента Трампа, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы", - отметил он.

По словам главы государства, у Украины одно пожелание к президенту Трампу – у всех украинцев – чтобы наконец удалось достичь мира, чтобы мы смогли достичь этого успеха вместе с Америкой, а также вместе со всеми партнерами.

"Это самое главное, чего мы все хотим, и важно, что американское общество полностью поддерживает это наше украинское стремление к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что поблагодарил Трампа за всю помощь, оказанную Соединенными Штатами, президенты договорились о встрече на мероприятиях формата G7.

Завершение войны в Украине: позиция Трампа

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу предложения президента Украины Владимир Зеленский провести личные переговоры с главой РФ Владимир Путин. В Белом доме американский лидер прокомментировал инициативу, изложенную в открытом обращении украинского президента.

Трамп отметил, что в целом положительно относится к самой идее прямого контакта между руководителями Украины и России и считает возможную встречу двух лидеров шагом, который заслуживает внимания.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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