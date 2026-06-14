Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

Дарья Пшеничник
14 июня 2026, 13:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Полицейские выяснили, что все дети были друзьями, а трое из них — родные братья.
В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город
Банда подростков в Житомире / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

  • Подростки совершили серию краж и хулиганских действий в Житомире
  • Старших фигурантов изолировали, еще одному избрали содержание под стражей

видео дня

Житомирские правоохранители завершили расследование серии преступлений, к которым причастны малолетние жители города. В суд уже направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Кто входил в группу подростков

По данным полиции, речь идет о шестерых детях в возрасте от 9 до 13 лет. В течение апреля–мая 2026 года они совершили как минимум семь эпизодов уголовных правонарушений. Среди них — кражи из магазинов, незаконное завладение мопедом и хулиганские действия. Объектами посягательств становились продукты, алкоголь, табак, гаджеты и транспорт, пишет Житомир.info.

Правоохранители установили, что дети были знакомы между собой, а трое — родные братья. Все фигуранты ранее состояли на учете соцслужб и полиции, а их родителей неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Какие преступления инкриминируют подросткам

Следователи квалифицировали действия участников группы по нескольким статьям Уголовного кодекса. Пятерым подросткам инкриминируют кражи из магазинов (ч. 4 ст. 185). Двум 13-летним мальчикам — незаконное завладение транспортным средством (ч. 1 ст. 289). Двум младшим братьям, 9 и 11 лет, а также их 13-летнему товарищу — хулиганство (ч. 4 ст. 296).

Несколько месяцев назад двоих из этих подростков уже признали виновными в ограблении и угоне. Тогда их передали под надзор родственников, однако это не дало результата.

Какие решения принял суд

Суд постановил поместить двух старших подростков на месяц в приемно-распределительный центр для несовершеннолетних. Отдельно следователи сообщили о подозрении 15-летнему сообщнику, который также причастен к краже. Поскольку он уже находился под пробационным надзором, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время все ходатайства в отношении несовершеннолетних направлены в суд. После их рассмотрения будет определено, какие именно воспитательные меры будут применены к несовершеннолетним правонарушителям.

Последние новости Житомира и области — что известно

Как писал ранее Главред, в Житомире в полдень пятницы, 12 июня, горожане услышали громкий звук, похожий на взрыв. Около 12:10 его зафиксировали сразу в нескольких микрорайонах, хотя воздушная тревога в городе не звучала.

Напомним, киевские правоохранители раскрыли и пресекли масштабную схему трудового рабства в Житомирской области, в рамках которой эксплуатировали уязвимых граждан, обещая им работу и жилье.

По данным Нацполиции, организаторы выманивали людей прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы, после чего вывозили на предприятия в Житомирской области и заставляли работать без оплаты. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, украинские подразделения на границе с Беларусью сообщают о стабильной ситуации и отсутствии признаков формирования ударных сил со стороны государства-агрессора России. Территория укреплена инженерными заграждениями, а контроль осуществляется круглосуточно.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Житомирщина новости Житомира суд
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

15:06Украина
Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

12:34Война
Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

Последние новости

15:15

Не стоит завидовать: три даты рождения, которые умеют отражать чужой негатив

15:06

Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

14:32

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

14:22

Звезда Х-Фактора вступил в ряды ВСУ: что он сказал

13:47

В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
13:45

Зачем в СССР добавляли соль в пиво: причина кроется не только во вкусе

13:03

Гороскоп Таро на неделю: Львам — планы, Козерогам — рутина

12:46

Гороскоп Таро на завтра 15 июля: Тельцам - слушать, Стрельцам - секрет

12:34

Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объектыВидео

Реклама
12:32

Плесень в доме исчезнет раз и навсегда: как от нее эффективно избавиться

12:24

Китайский гороскоп на завтра, 15 июня: Петухам - амбиции, Обезьянам - отдых

12:15

Финансовый гороскоп на 15–21 июня: Овнам — прогресс, Рыбам — спокойствие

11:42

Что такое "морва": какое популярное дерево и его ягоды так называют в Украине

11:42

Украину накроет новая волна адской жары: где влупит +33, а где будут ливни

11:29

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Тельцам — доверие, Львам — работа

10:45

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня: Овнам — уют, Рыбам — выбор

10:28

Что нельзя делать в праздник 15 июня: приметы

10:17

Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

10:05

В кроксах и под дождем: кулинар Клопотенко женился

09:49

Украина под атакой магнитной бури: когда закончится затяжной шторм

Реклама
08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

Реклама
18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять