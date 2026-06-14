В Житомире будут судить банду подростков, которые два месяца терроризировали город

Полицейские выяснили, что все дети были друзьями, а трое из них — родные братья.

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Банда подростков в Житомире / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

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Подростки совершили серию краж и хулиганских действий в Житомире

Старших фигурантов изолировали, еще одному избрали содержание под стражей

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Житомирские правоохранители завершили расследование серии преступлений, к которым причастны малолетние жители города. В суд уже направлено ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Кто входил в группу подростков

По данным полиции, речь идет о шестерых детях в возрасте от 9 до 13 лет. В течение апреля–мая 2026 года они совершили как минимум семь эпизодов уголовных правонарушений. Среди них — кражи из магазинов, незаконное завладение мопедом и хулиганские действия. Объектами посягательств становились продукты, алкоголь, табак, гаджеты и транспорт, пишет Житомир.info.

Правоохранители установили, что дети были знакомы между собой, а трое — родные братья. Все фигуранты ранее состояли на учете соцслужб и полиции, а их родителей неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Какие преступления инкриминируют подросткам

Следователи квалифицировали действия участников группы по нескольким статьям Уголовного кодекса. Пятерым подросткам инкриминируют кражи из магазинов (ч. 4 ст. 185). Двум 13-летним мальчикам — незаконное завладение транспортным средством (ч. 1 ст. 289). Двум младшим братьям, 9 и 11 лет, а также их 13-летнему товарищу — хулиганство (ч. 4 ст. 296).

Несколько месяцев назад двоих из этих подростков уже признали виновными в ограблении и угоне. Тогда их передали под надзор родственников, однако это не дало результата.

Какие решения принял суд

Суд постановил поместить двух старших подростков на месяц в приемно-распределительный центр для несовершеннолетних. Отдельно следователи сообщили о подозрении 15-летнему сообщнику, который также причастен к краже. Поскольку он уже находился под пробационным надзором, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время все ходатайства в отношении несовершеннолетних направлены в суд. После их рассмотрения будет определено, какие именно воспитательные меры будут применены к несовершеннолетним правонарушителям.

Последние новости Житомира и области — что известно

Как писал ранее Главред, в Житомире в полдень пятницы, 12 июня, горожане услышали громкий звук, похожий на взрыв. Около 12:10 его зафиксировали сразу в нескольких микрорайонах, хотя воздушная тревога в городе не звучала.

Напомним, киевские правоохранители раскрыли и пресекли масштабную схему трудового рабства в Житомирской области, в рамках которой эксплуатировали уязвимых граждан, обещая им работу и жилье.

По данным Нацполиции, организаторы выманивали людей прямо на Центральном железнодорожном вокзале столицы, после чего вывозили на предприятия в Житомирской области и заставляли работать без оплаты. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, украинские подразделения на границе с Беларусью сообщают о стабильной ситуации и отсутствии признаков формирования ударных сил со стороны государства-агрессора России. Территория укреплена инженерными заграждениями, а контроль осуществляется круглосуточно.

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