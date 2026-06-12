В Житомире прогремел взрыв без объявления тревоги: что известно

На момент публикации официальных сообщений о чрезвычайных ситуациях в городе нет.

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В Житомире днем без объявления воздушной тревоги раздался звук, похожий на взрыв / Фото: wikipedia

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В Житомире слышали взрыв без тревоги

В ОВА объяснили, что работают спецслужбы

В Житомире в полдень пятницы, 12 июня, горожане услышали громкий звук, похожий на взрыв. Около 12:10 его зафиксировали сразу в нескольких микрорайонах, хотя воздушная тревога в городе не звучала.

Об инциденте сообщили корреспонденты "Суспільного", после чего журналисты обратились за разъяснениями к профильным службам и областной военной администрации.

Что говорят в ОВА

Начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Житомирской ОВА Сергей Безносюк подтвердил, что, по предварительным данным, речь идет о плановой деятельности силовых структур.

"По информации полиции и военных, на полигоне проводятся стрельбы и определенные испытания. Еще утром глава ОВА предупреждал о работе специальных служб", — отметил он.

Предупреждение от руководства области

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко еще в 07:55 сообщил, что в течение дня в районе могут быть слышны взрывы. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая: "Обращаем внимание на то, что волноваться не следует. Работают специальные службы".

Текущая ситуация

На момент публикации официальных сообщений о чрезвычайных происшествиях в городе нет. Специальные службы продолжают работу, а областная администрация призывает жителей сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

Обстрелы Житомира и области — новости по теме

Как писал ранее Главерд, в ночь на пятницу, 5 июня, российские войска направили беспилотники на север Житомирской области. Часть целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения логистической инфраструктуры и частной застройки.

Украинские пограничники вечером 31 мая сбили российский ударный дрон в Коростенском районе Житомирской области.

Отмечается, что во время объявленной воздушной тревоги военнослужащие 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов заметили вражеский беспилотник. После идентификации цели бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили дрон, не допустив его приближения к объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Житомирская область провела ночь и утро 31 мая под массированными ударами российских БПЛА. Больше всего пострадали Коростенский район и Овруцкая община, где зафиксированы повреждения критической и гражданской инфраструктуры, а также производственных объектов.

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Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

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