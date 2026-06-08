В Житомире хотят резко повысить один из коммунальных тарифов: что известно

Обнародованные цифры не означают автоматического повышения тарифов - управление ЖКХ Житомирского горсовета проведет их тщательную проверку.

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Один из коммунальных тарифов может резко вырасти в Житомире / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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Тариф на переработку смешанных бытовых отходов планируется повысить на 51%

Счета могут вырасти на 12–13 грн на человека

ООО "Юкрейниан Вейст Менеджмент" объявило о намерении скорректировать тариф на операцию по переработке смешанных бытовых отходов. Соответствующее сообщение было опубликовано 8 июня 2026 года на сайте Житомирского городского совета.

По новым расчетам, экономически обоснованный тариф составляет 181,38 грн за куб. м или 1 492,34 грн за тонну с НДС. Об этом пишет сайт Житомир.info.

Почему предприятие инициирует корректировку тарифа

В сообщении указано, что расчет выполнен в соответствии с Порядком формирования средневзвешенного тарифа, утвержденным постановлением Кабмина №1031 от 26 сентября 2023 года. Предприятие объясняет необходимость пересмотра резким ростом ключевых затрат, влияющих на себестоимость услуги.

Среди основных причин названы подорожание электроэнергии на 51%, дизельного топлива — на 89%, увеличение стоимости удаления отходов в четыре раза, повышение арендной платы за землю на 21%, рост курса евро на 62%, а также удвоение стоимости транспортных услуг.

В компании отмечают, что эти изменения не зависят от ее деятельности, но напрямую влияют на уровень затрат.

Означает ли это автоматическое повышение тарифов

Управление жилищного хозяйства Житомирского городского совета проведет подробную экспертизу всех представленных расчетов. Специалисты проверят каждую статью расходов на предмет ее обоснованности, поэтому обнародованные цифры не являются автоматическим решением об изменении тарифов.

Как изменится плата для жителей

Плата за операцию по восстановлению — одна из трех составляющих тарифа на управление бытовыми отходами. По новым расчетам ее планируют увеличить на 51%. Для жителей многоквартирных домов сумма составит 35,52 грн на человека в месяц (вместо 23,52 грн), а для частного сектора — 39,30 грн (вместо 26,03 грн). Фактическое повышение в платежках будет соответствовать этим суммам.

Последние новости Житомира и области

Как писал ранее Главред, на реке Ирша вблизи Малина, что в Житомирской области, зафиксирована массовая гибель рыбы. В ходе осмотра водоема подтверждена гибель 11 892 особей различных видов - от плотвы и окуня до щуки, судака и сома.

Напомним, в ночь на пятницу, 5 июня, российские войска направили беспилотники на север Житомирской области. Часть целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения логистической инфраструктуры и частной застройки.

Ранее суд в Житомире рассмотрит дело владельца местной теплоснабжающей компании, которому инкриминируют публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия во время общения с подчиненными распространял антиукраинские утверждения: отрицал право Украины на государственность, перекладывал ответственность за разрушения, вызванные российскими ударами, на украинских военных и унижал граждан, называя их "биомассой".

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