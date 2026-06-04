"Маленькое чудо среди дыма": пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки

Спасатели нашли двух оленят во время тушения пожара сухой травы.

https://glavred.info/regions/malenkoe-chudo-sredi-dyma-pozharnye-spasli-dvuh-olenyat-iz-ognennoy-lovushki-10770314.html Ссылка скопирована

В Ровенской области пожарные спасли двух олененят из огненной ловушки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

Во время тушения возгорания сухой травы спасатели нашли двух оленят

Животные не могли самостоятельно выбраться из огненной ловушки

В ГСЧС призвали людей не выжигать сухую траву

Во время тушения пожара сухой травы вблизи села Малая Совпа в Ровенской области спасатели спасли двух маленьких оленят.

Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.

видео дня

Отмечается, что во время ликвидации возгорания спасатели услышали необычные звуки из густых зарослей. Среди дыма и огня пожарные нашли двух маленьких оленят, которых сразу вынесли из зоны пожара в безопасное место.

"Их вынесли из зоны пожара. Егерь сказал отнести животных в безопасное место. Мы их отнесли, и дальше они уже были под присмотром егеря. Он должен был поместить оленят в то место, где их найдет мама, чтобы они не заблудились. Он лучше знает. Наша задача была потушить пожар и спасти", — рассказал "Суспильному" пресс-секретарь Службы спасения области Дмитрий Мельник.

В ГСЧС призвали граждан не выжигать сухую растительность, поскольку такие пожары наносят вред окружающей среде, уничтожают растения и животных и могут представлять угрозу жизни людей.

Другие новости Ровенской области

Как ранее сообщал Главред, звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Напомним, состояние оленя Бориса, который получил травмы в двух ДТП, довольно тяжелое из-за серьезных проблем с внутренними органами. В Центре спасения диких животных отмечают, что лечение проходит непросто, ведь животное категорически не переносит инъекций.

Ранее сообщалось, что из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога Бориса ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза.

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательное дело, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред