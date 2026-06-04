"Маленькое чудо среди дыма": пожарные спасли двух оленят из огненной ловушки

Главное:
- Во время тушения возгорания сухой травы спасатели нашли двух оленят
- Животные не могли самостоятельно выбраться из огненной ловушки
- В ГСЧС призвали людей не выжигать сухую траву
Во время тушения пожара сухой травы вблизи села Малая Совпа в Ровенской области спасатели спасли двух маленьких оленят.
Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области.
Отмечается, что во время ликвидации возгорания спасатели услышали необычные звуки из густых зарослей. Среди дыма и огня пожарные нашли двух маленьких оленят, которых сразу вынесли из зоны пожара в безопасное место.
"Их вынесли из зоны пожара. Егерь сказал отнести животных в безопасное место. Мы их отнесли, и дальше они уже были под присмотром егеря. Он должен был поместить оленят в то место, где их найдет мама, чтобы они не заблудились. Он лучше знает. Наша задача была потушить пожар и спасти", — рассказал "Суспильному" пресс-секретарь Службы спасения области Дмитрий Мельник.
В ГСЧС призвали граждан не выжигать сухую растительность, поскольку такие пожары наносят вред окружающей среде, уничтожают растения и животных и могут представлять угрозу жизни людей.
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Как ранее сообщал Главред, звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.
Напомним, состояние оленя Бориса, который получил травмы в двух ДТП, довольно тяжелое из-за серьезных проблем с внутренними органами. В Центре спасения диких животных отмечают, что лечение проходит непросто, ведь животное категорически не переносит инъекций.
Ранее сообщалось, что из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога Бориса ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза.
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Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательное дело, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.
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