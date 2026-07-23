Почему во время венчания над головами держат короны — священник раскрыл суть

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук объяснил, почему венец во время таинства венчания является не просто украшением, а знаком чести, призвания и самопожертвования.

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Что на самом деле означают венцы в браке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Y.V.Tymchuk

Вы узнаете:

Что символизируют венцы над головами молодоженов

Почему венцы являются одним из важнейших элементов венчания

Почему венцы напоминают супругам о кресте

Венцы над головами молодоженов во время Таинства венчания являются одним из важнейших элементов церковного обряда, хотя внимание гостей обычно приковано к платью невесты, обручальным кольцам или украшениям. О глубоком смысле этой части церемонии рассказал священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук в Facebook.

По словам отца, возложение венцов на головы супругов имеет значение, которое выходит далеко за пределы внешнего ритуала и затрагивает саму суть брака.

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"Ведь любовь - это не только чувство. Любовь - это ответственность", - подчеркнул Юлиан Тимчук.

Церковь вкладывает в этот элемент обряда не только эстетический, но и глубокий духовный смысл, связанный с особой миссией, которую получают молодожены с момента венчания.

"Венец всегда был знаком чести, победы и достоинства. И Церковь как бы говорит молодоженам: с сегодняшнего дня вы получили высокое призвание - быть мужем и женой, беречь друг друга, быть верными до конца", - отметил священник.

Наряду с символом чести венец несет и другое, более требовательное послание, касающееся повседневных испытаний супружеской жизни.

"Но в то же время эти венцы напоминают и о кресте. Ведь настоящая семья строится не только на романтике, но и на терпении, самопожертвовании, взаимном прощении и ежедневном выборе любить", - убежден отец Юлиан.

Речь идет не о подчинении одного из супругов другому, а о принципиально ином типе отношений, который Церковь ставит в пример. По его словам, в браке человек призван не господствовать над другим, а служить ему так, как Христос послужил людям.

"И если муж и жена будут ежедневно помнить об этом, то их венцы станут не только символом дня венчания, но и знаком любви, которая выдерживает испытания и ведет к Богу", - добавил священник.

Смотрите видео о том, существуют ли дни, в которые запрещено венчаться:

Как ранее сообщал Главред, примета о запрете сидеть на пороге возникла не из-за мистики, а по практическим причинам. Священник Алексей Филюк рассказал, что в многодетных семьях ребенок, сидящий на пороге, мог мешать людям, и на него могли случайно пролить горячую пищу.

Кроме того, после смерти близкого человека его украшения часто остаются в наследство, однако многие боятся их носить из-за суеверий. Священник ПЦУ Алексей Филюк пояснил, что золотые и серебряные украшения умерших родственников можно носить без каких-либо оговорок.

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О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

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