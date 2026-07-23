"Это самое страшное для России": как Трамп и Украина загоняют Кремль в тупик

Эксперт объяснил, почему мировой рынок нефти уже не нуждается в России, а нападения на НПЗ не вызывают возражений со стороны США.

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Кремль в тупике - без нефти Россия не выживет, считает эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Кремль заработал на Ормузском проливе всего 8 млрд

Мир адаптировался и обходится без нефти РФ

Интересы Киева и Вашингтона в отношении России совпали

Россия заработала на блокировании Ормузского пролива всего 8 миллиардов долларов - значительно меньше, чем прогнозировалось в начале эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

В начале конфликта в Украине активно обсуждали, насколько рост цен на нефть выгоден Кремлю. Загородний говорит, что реальные цифры оказались значительно скромнее первоначальных прогнозов.

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"Я подсчитал, что в лучшем случае она заработала бы 10 миллиардов долларов. Я не угадал - в бюджет РФ поступило всего 8 миллиардов за период, когда Ормузский пролив был заблокирован", - рассказал эксперт.

Мир научился обходиться без Ормузского пролива

Загородний обращает внимание на структурные изменения глобального нефтяного рынка, которые снижают значимость любых локальных потрясений. По его словам, ключевые игроки уже подготовились к возможным перебоям.

"Мир уже осмыслил эту проблему и придумал способы минимизировать риски от блокировки Ормузского пролива: Саудовская Аравия строит нефтепроводы в сторону Красного моря, ОАЭ вышли из ОПЕК, Китай сократил импорт нефти", - отметил Загородний.

Параллельно, подчеркивает эксперт, в мире продолжается "зеленый переход": электромобили уже составляют 50–60 % автопарка в Китае, поэтому глобальный спрос на нефть как моторное топливо постепенно сокращается.

"США активно экспортируют нефть, также увеличили экспорт нефти Венесуэла и Гайана - на рынке нет дефицита нефти", - говорит эксперт.

Это создает для Кремля системную проблему, ведь вся экономика государства держится практически на единственном ресурсе.

"В России, кроме нефти, ничего нет. И это для нее глобальная проблема, поскольку российская нефть уже никому не нужна. А вскоре не понадобится и российский газ", - подчеркивает Загородний.

Интересы Киева и Вашингтона совпали

Далее эксперт объясняет, почему удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ не вызывают критики со стороны Вашингтона, в отличие от предыдущей администрации.

"Интересы Украины и США совпадают в том, чтобы российской нефти вообще не было на мировых рынках. Для американских производителей комфортная цена на нефть марки Brent - это 85 долларов за баррель. Когда цена опускается до 70–73 долларов, снижается рентабельность, и чтобы её сохранить, нужно выигрывать за счёт объемов - а это означает, что кто-то должен исчезнуть с рынка. Этот "кто-то" - Россия", - объясняет Загородний.

Именно поэтому Трамп назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам "эскалацией ради мира", говорит эксперт: американцам не нужны ни нефтепродукты, ни нефть РФ.

"Например, Россия экспортировала много дизельного топлива в Бразилию, а теперь российский дизель в Латинской Америке заменит „прекрасный", как говорит Трамп, американский дизель", - рассказывает Загородний.

Это совпадение интересов, по словам эксперта, объясняет и молчание США по поводу ударов по флоту РФ - в отличие от риторики предыдущей администрации.

"Мы уже топим российские танкеры - и тишина. Вспомните, как Байден устраивал истерику по поводу Украины, рассказывая нам, что НПЗ - это гражданская инфраструктура. Сейчас уже разбомбили что угодно, но американцы нам не говорят ни слова против", - отмечает эксперт.

Тупик для Кремля

Подводя итоги изменений на нефтяном рынке, Загородний формулирует главный вызов, с которым столкнулась Россия.

"Рынок перестроился. Это самое страшное для России, потому что она всегда говорила, что мир без российской нефти не выживет. Но оказалось, что мир прекрасно обходится без российской нефти, ведь нефти хоть залейся", - говорит эксперт.

"Оказалось, что и Китаю столько нефти не нужно. Плюс "зеленый переход". Плюс американцы вошли в Европу со своей нефтью и газом. И все, выхода для России нет, она просто в тупике: без нефти она не может существовать как государство", - подытоживает Загородний.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Удары по российским НПЗ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, губернатор Башкортостана заявил о приостановке работы нефтезавода-гиганта "Салават" после удара украинских дронов. Он указал на повреждения ключевых установок и ограничение производства топлива и химической продукции. Остановлены установки CDU-6 мощностью 17 140 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 430 тонн в сутки, а восстановление может занять несколько недель или месяцев.

Генштаб ВСУ сообщил о масштабных ударах по ряду военно-экономических объектов России. В заявлении Генштаба говорится о поражении НПЗ и морских целей в Черном и Азовском морях.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщал об ударах по складам Wildberries и нефтебазе в Армавире. По данным оперштаба, в Армавире площадь возгорания на нефтебазе составила примерно 80 квадратных метров, ранены три человека.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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