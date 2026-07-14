Обострение в Ормузском проливе: Иран атаковал два танкера, среди раненых есть украинцы

ОАЭ заявили о своем праве ответить на эскалацию после ракетного удара по судам "Момбаса" и "Аль-Бахия".

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Иран нанёс удар по двум танкерам в Ормузском проливе / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, 1news.az

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Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе

Погиб один моряк, восемь получили ранения

Среди пострадавших есть граждане Украины

В Ормузском проливе зафиксирован новый опасный виток эскалации. Иранские силы нанесли ракетный удар по двум гражданским нефтяным танкерам. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны Объединённых Арабских Эмиратов, в результате атаки погиб один моряк, ещё восемь получили ранения.

Подробности атаки и пострадавшие

Инцидент произошел в южной части Ормузского пролива, непосредственно в территориальных водах Омана. Под удар иранских крылатых ракет попали два судна:

"Момбаса" (Mombasa) - именно на борту этого танкера погиб один из членов экипажа.

- именно на борту этого танкера погиб один из членов экипажа. "Аль-Бахия" (Al-Bahia) - судно также получило повреждения.

В результате ракетных попаданий на обоих танкерах вспыхнули пожары. Экипажам удалось оперативно взять огонь под контроль и предотвратить катастрофические последствия.

Национальный состав экипажей стал отдельным пунктом в заявлении военного ведомства ОАЭ.

"Из восьми раненых четверо получили серьёзные ранения. Шестеро из раненых были гражданами Индии, а двое - гражданами Украины", - отмечается в сообщении.

Реакция ОАЭ

В Абу-Даби решительно осудили это нападение, назвав его неприкрытой угрозой международной энергетической безопасности и судоходству. Официальные представители Министерства обороны ОАЭ подчеркнули, что страна имеет "полное право ответить на эту эскалацию". Какими именно будут ответные меры - дипломатическими или военными - пока не уточняется.

Версия Тегерана: обвинения в нарушении правил

Официальная позиция Ирана кардинально отличается от версии ОАЭ и международных наблюдателей.

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что их силы действительно вывели из строя два супертанкера в Ормузском проливе, однако назвали это "принудительной мерой". По утверждению иранской стороны, суда сознательно отключили свои навигационные системы, игнорировали неоднократные предупреждения и требования остановиться и пытались незаконно пересечь пролив, нарушая правила безопасности судоходства.

В своём заявлении КВИР не указал конкретных названий поражённых судов. Из-за этого сохраняется юридическая неопределённость относительно того, признаёт ли Тегеран удар именно по "Момбасе" и "Аль-Бахии", о которых сообщают в ОАЭ.

Почему Трампу нужно "сворачивать" войну с Ираном

Как ранее писал Главред, политолог Сергей Таран считает, что продолжительность войны США против Ирана в значительной степени зависит от Дональда Трампа, который завершит её тогда, когда это будет политически выгодно.

Вероятно, он будет стремиться завершить боевые действия накануне ключевого дипломатического события своего второго срока - запланированной на апрель встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы прибыть на нее с позиции победителя.

Кроме того, важным фактором являются и особенности американского законодательства, которые также подталкивают к тому, чтобы не затягивать завершение войны.

"В США президент может задействовать армию для военных операций без согласия Конгресса в течение 60 дней. Далее - требуется согласие Конгресса. Которое Трампу будет трудно получить. Хотя бы потому, что поддержка иранской миссии Трампа в американском обществе достаточно низкая. А в стране, между прочим, проходят промежуточные выборы в Конгресс", - подытожил он.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В среду вечером, 8 июля, Вооруженные силы США начали новую волну военных ударов по объектам в Иране. Этот шаг стал прямым ответом на атаку Тегерана на три грузовых судна в акватории Ормузского пролива.

Напомним, 14 июня Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

Он отмечал, что документ станет полной противоположностью ядерному соглашению времен Барака Обамы и должен полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия.

Накануне Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

В то же время Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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