Трамп недоволен новым мирным предложением Ирана: NYT раскрыл, что с ним не так

Американский чиновник заявил изданию, что принятие этого предложения может выглядеть как "лишение Трампа победы".

Трамп недоволен планом Ирана по открытию Ормузского пролива

Трамп недоволен планом Ирана по миру

Ядерный вопрос блокирует компромисс сторон

В США спорят о силе Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство новой инициативой Ирана по открытию Ормузского пролива и прекращению войны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких осведомленных собеседников в Вашингтоне. По данным издания, глава Белого дома дал понять своим советникам, что предложенный Тегераном план не соответствует его ожиданиям.

По информации источников, Иран соглашался снизить напряжение в Ормузском проливе и добиться прекращения боевых действий, но предлагал отложить обсуждение ядерной программы на неопределенный срок. Именно это, по оценкам американских чиновников, могло стать ключевой причиной скепсиса Трампа, который неоднократно подчеркивал, что Иран не должен иметь доступа к ядерному оружию. Один из собеседников NYT отметил, что принятие такого плана могло бы выглядеть как "лишение Трампа победы".

Внутри администрации, по данным издания, ведутся острые дискуссии о том, кто сейчас имеет больше рычагов влияния — Вашингтон или Тегеран. Часть советников считает, что экономическое давление, вызванное блокадой водного пути, сильнее бьет по Ирану, тогда как другие настаивают, что позиции Тегерана только укрепились.

Американские чиновники также утверждают, что иранские переговорщики не имеют мандата на уступки в сфере ядерной программы, что фактически блокирует любые попытки достичь компромисса. В то же время исключение ядерного вопроса из мирного пакета могло бы быстро снизить напряжение на мировых энергетических и финансовых рынках. Но такой шаг, отмечают в США, означал бы, что война не выполнила одну из своих ключевых целей — усиление давления на Тегеран в отношении обогащения урана.

В Белом доме нет единства и в отношении дальнейшей блокады: часть чиновников убеждена, что еще два месяца ограничений нанесут Ирану долгосрочный ущерб и заставят его пойти на сделку. Другие же считают эти расчеты ошибочными и предупреждают, что даже возобновление ударов не изменит подхода иранского руководства.

Именно в этом контексте NYT цитирует оценку одного из американских чиновников:

"Даже если бомбардировки возобновятся, мало доказательств того, что это изменит процесс принятия решений в Иране. Для усиления давления Трампу придется санкционировать атаки на гражданскую инфраструктуру".

По данным издания, дискуссии в администрации продолжаются, а окончательное решение по иранскому предложению пока не принято.

Как сообщал Главред, Иран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить войну, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, пишет Axios со ссылкой на заявления американского чиновника и двух источников, знакомых с ситуацией.

Напомним, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном.

Об источнике: The New York Times The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны.

