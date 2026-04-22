Паника на рынках: миру грозит продовольственный кризис из-за войны в Иране - FT

Кризис уже начался, но его недооценивают.

Сбои в судоходстве в Ормузском проливе распространяются и на глобальную логистику / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Главные тезисы:

Миру грозит продовольственный кризис

Логистические цепочки нарушены, стоимость перевозок зерна выросла на 50–60%

Рынки недооценивают длительность кризиса — последствия могут затронуть 2027 год

Накопление запасов странами может еще больше разогнать цены

Перебои в поставках через Ормузский пролив усугубляют риск глобального продовольственного кризиса, поскольку рост цен на газ сокращает производство удобрений, а другие секторы экономики перекупают ключевые ресурсы и логистические услуги у сельскохозяйственных производителей.

Анализ ситуации опубликовало издание Financial Times со ссылкой на трейдеров сельскохозяйственной продукции.

Ключевая артерия мировой торговли

Через этот узкий водный путь в Персидском заливе проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ), а также около трети морских перевозок удобрений, что делает его важнейшей артерией как для производства продуктов питания, так и для энергетических рынков, пишет издание.

"Мы живем в долг", — заявил Пабло Галанте Эскобар, глава подразделения СПГ компании Vitol, выступая на саммите FT Commodities Summit в Лозанне 21 апреля.

Сокращение потоков СПГ через пролив уже привело к снижению промышленного потребления. Эскобар заявил, что около 40 процентов снижения спроса на газ приходится на заводы, особенно на заводы по производству удобрений, после того, как США и Израиль начали удары по Ирану в конце февраля.

Природный газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений, таких как аммиак.

"Это нежизнеспособно — иначе энергетический кризис перерастет в продовольственный кризис ", — сказал он.

По словам Эскобара, сокращение доступности удобрений негативно скажется на урожайности и приведет к росту цен на продукты питания в ближайшие сезоны.

Сбои в логистике и блокада

FT отмечает, что сбои в судоходстве, вызванные войной на Ближнем Востоке, включая закрытие Ираном пролива и последующую военно-морскую блокаду США узкого места в Персидском заливе, распространяются и на глобальную логистику. Заторы в Панамском канале усилились, поскольку азиатские покупатели переключились на нефть, экспортируемую из Мексиканского залива США, вместо поставок с Ближнего Востока, и танкеры перебивают предложения балкеров за дефицитные транзитные слоты.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Рост фрахта, задержки грузов и подорожание перевозок зерна

По словам Луизы Фоллис, руководителя отдела анализа сухих грузов в брокерской и морской консалтинговой компании Clarksons, это привело к тому, что суда, перевозящие менее ценные грузы, такие как зерно, сталкиваются с ростом стоимости фрахта и задержками, а время ожидания в канале достигает около 40 дней, поскольку операторы нефтяных танкеров платят миллионы долларов, чтобы не попасть в начало очереди.

По ее словам, на некоторых зерновых маршрутах ставки фрахта уже выросли на 50-60 процентов. Это усиливает давление на американских фермеров, которым и без того трудно конкурировать с производителями, предлагающими более дешевые товары, такими как бразильские.

Повышение цен на бункерное топливо усугубляет ситуацию, вынуждая суда снижать скорость и уменьшая эффективную пропускную способность на рынках сухих грузов. Это приводит к общей неэффективности системы.

Рынки недооценивают угрозу, никто не готов к затяжному кризису

Торговцы сельскохозяйственной продукцией предупреждают, что рынки еще не в полной мере учли риск длительных перебоев в поставках удобрений и других ключевых ресурсов.

"Рынок не учел более длительные перебои в ценах. Никто к этому не готов", — сказал Виджай Чакраварти, главный специалист по управлению рисками в компании Louis Dreyfus, одном из крупнейших в мире сельскохозяйственных торговых домов.

По его словам, даже дополнительные шесть месяцев перебоев могут иметь последствия для сельскохозяйственного цикла 2027 года.

Он также указал на растущую конкуренцию за другие важнейшие ресурсы, такие как сера, которая перенаправляется на более ценные промышленные нужды, например, на выплавку меди, в результате чего производители удобрений оказываются "в конце очереди".

Несмотря на относительно большие мировые запасы зерна, Чакраварти предупредил, что ответные меры правительств могут усилить шок. Страны, обеспокоенные безопасностью поставок, могут начать наращивать резервы, что еще больше сократит глобальные запасы и приведет к росту цен, особенно в странах с высокой зависимостью от импорта.

"Все чувствуют, что их суверенитет в той или иной степени нарушается в цепочке поставок", — сказал подчеркнул Чакраварти.

Переговоры США и Ирана и ситуация в Ормузском проливе - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social также подтвердил, что пролив снова доступен для свободного прохода. В то же время отмечалось, что морская блокада Ирана будет оставаться в силе до тех пор, пока договоренности между сторонами не будут полностью реализованы.

Стоит отметить, что две недели прекращения огня заканчиваются 21 апреля, а президент США заявил в понедельник, что дедлайн истечет вечером 22 апреля.

21 апреля стало известно, что дипломатическая поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Исламабад, где он намеревался оказывать давление на иранских переговорщиков по поводу заключения ядерного соглашения, была отложена после того, как Тегеран не ответил на американские переговорные позиции.

Венс должен был вылететь во вторник утром в столицу Пакистана, где переговоры должны были возобновиться в среду – в тот же день, когда истекает срок действия шаткого перемирия между США и Ираном.

Трамп заявил, что США могут не продлевать временное перемирие с Ираном, если до 22 апреля переговоры не приведут к заключению соглашения. Главным условием для США остается отказ Ирана от ядерного оружия.

Тем не менее Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. В Truth Social он написал, что Пакистан обратился к США с просьбой воздержаться от атак на Иран, чтобы дать иранским лидерам время выработать "единое предложение".

"Учитывая то, что правительство Ирана серьезно расколото, и по просьбе Пакистана, нас попросили придержать атаки, пока их лидеры не смогут выработать единое предложение", - написал Трамп.

Советник главы иранского парламента Махди Мохаммади в ответ на заявление президента Трампа о продлении срока режима прекращения огня с Ираном назвал действия американского лидера "хитрым ходом".

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

