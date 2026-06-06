Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

Женщина раскрыла простой секрет своей бабушки, благодаря которому ванна всегда оставалась идеально чистой без дорогих средств и сложной уборки.

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Женщина раскрыла секрет бабушки, благодаря которому ванна всегда сияет чистотой / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как ванна годами оставалась идеально белой

Какой простой предмет заменил дорогую химию

Какой бабушкин лайфхак оказался гениальным

Многие хозяйки тратят немало времени и средств на борьбу с известковым налетом и следами мыла в ванной комнате. Однако одна женщина рассказала о простом методе уборки, который переняла у своей бабушки и использует до сих пор.

Журналистка Ребекка Джонс поделилась воспоминаниями о бабушке, которая всегда поддерживала дом в идеальном порядке. Особенно ее впечатляла белоснежная ванна, которая годами выглядела так, словно ее только что установили. Об этом пишет Southern Living.

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Неожиданный инструмент для идеальной чистоты

По словам женщины, секрет заключался вовсе не в дорогой бытовой химии. Для ухода за ванной бабушка использовала отдельную щетку с длинной ручкой, внешне похожую на ершик для унитаза, но предназначенную исключительно для чистки ванны.

Секрет заключается вовсе не в дорогой бытовой химии / Фото: скриншот с Youtube

Такой инструмент позволял легко добраться до всех участков поверхности и быстро удалять мыльный налет. Щетка всегда находилась рядом и была готова к использованию сразу после водных процедур.

Как работал простой метод

После каждого принятия ванны хозяйка сливала воду, ополаскивала поверхность горячей водой и проходилась щеткой по стенкам и дну. Затем остатки налета и воды смывались в сливное отверстие.

Для ухода за ванной бабушка использовала отдельную щетку с длинной ручкой / Фото: скриншот с Youtube

Регулярное выполнение этой процедуры не позволяло загрязнениям накапливаться, поэтому необходимость в глубокой чистке возникала значительно реже.

Почему этот способ снова становится популярным

Регулярный уход действительно помогает поддерживать сантехнику в хорошем состоянии. Небольшая уборка после каждого использования может оказаться эффективнее редкой, но трудоемкой генеральной чистки.

Женщина продолжает пользоваться бабушкиным методом.

"После каждого принятия ванны, чтобы предотвратить образование мыльного налета, я наливаю немного горячей воды, промываю внутреннюю часть ванны длинной щеткой, а затем сливаю ее. Иногда я использую немного чистящего средства, чтобы размягчить прилипший мыльный налет", - написала журналистка.

Ранее Главред писал о том, зачем класть зубную пасту в бачок для слива. Опытные тестировщики лайфхаков показали, как средство для чистки зубов может освежить унитаз.

Также сообщалось о том, что нужно сделать с одеялом и подушками летом. Помимо стирки, есть альтернативный способ освежить постельное белье.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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