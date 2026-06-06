Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

Константин Пономарев
6 июня 2026, 14:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Женщина раскрыла простой секрет своей бабушки, благодаря которому ванна всегда оставалась идеально чистой без дорогих средств и сложной уборки.
Женщина раскрыла секрет бабушки, благодаря которому ванна всегда сияет чистотой
Женщина раскрыла секрет бабушки, благодаря которому ванна всегда сияет чистотой / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как ванна годами оставалась идеально белой
  • Какой простой предмет заменил дорогую химию
  • Какой бабушкин лайфхак оказался гениальным

Многие хозяйки тратят немало времени и средств на борьбу с известковым налетом и следами мыла в ванной комнате. Однако одна женщина рассказала о простом методе уборки, который переняла у своей бабушки и использует до сих пор.

Журналистка Ребекка Джонс поделилась воспоминаниями о бабушке, которая всегда поддерживала дом в идеальном порядке. Особенно ее впечатляла белоснежная ванна, которая годами выглядела так, словно ее только что установили. Об этом пишет Southern Living.

видео дня

Неожиданный инструмент для идеальной чистоты

По словам женщины, секрет заключался вовсе не в дорогой бытовой химии. Для ухода за ванной бабушка использовала отдельную щетку с длинной ручкой, внешне похожую на ершик для унитаза, но предназначенную исключительно для чистки ванны.

Секрет заключается вовсе не в дорогой бытовой химии
Секрет заключается вовсе не в дорогой бытовой химии / Фото: скриншот с Youtube

Такой инструмент позволял легко добраться до всех участков поверхности и быстро удалять мыльный налет. Щетка всегда находилась рядом и была готова к использованию сразу после водных процедур.

Как работал простой метод

После каждого принятия ванны хозяйка сливала воду, ополаскивала поверхность горячей водой и проходилась щеткой по стенкам и дну. Затем остатки налета и воды смывались в сливное отверстие.

Для ухода за ванной бабушка использовала отдельную щетку с длинной ручкой
Для ухода за ванной бабушка использовала отдельную щетку с длинной ручкой / Фото: скриншот с Youtube

Регулярное выполнение этой процедуры не позволяло загрязнениям накапливаться, поэтому необходимость в глубокой чистке возникала значительно реже.

Почему этот способ снова становится популярным

Регулярный уход действительно помогает поддерживать сантехнику в хорошем состоянии. Небольшая уборка после каждого использования может оказаться эффективнее редкой, но трудоемкой генеральной чистки.

Женщина продолжает пользоваться бабушкиным методом.

"После каждого принятия ванны, чтобы предотвратить образование мыльного налета, я наливаю немного горячей воды, промываю внутреннюю часть ванны длинной щеткой, а затем сливаю ее. Иногда я использую немного чистящего средства, чтобы размягчить прилипший мыльный налет", - написала журналистка.

Ранее Главред писал о том, зачем класть зубную пасту в бачок для слива. Опытные тестировщики лайфхаков показали, как средство для чистки зубов может освежить унитаз.

Также сообщалось о том, что нужно сделать с одеялом и подушками летом. Помимо стирки, есть альтернативный способ освежить постельное белье.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:25Украина
Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:24Украина
Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известно

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известно

15:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Последние новости

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

Реклама
15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

Реклама
13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

09:59

Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

08:47

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений многоФото

08:17

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:10

Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смыслмнение

Реклама
05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

03:50

Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

03:00

Почувствуют вкус богатства: карманы четырех знаков зодиака наполнятся деньгами

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять