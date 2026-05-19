Как избавиться от пыли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Весной в домах особенно заметна пыль: она оседает из-за цветущих растений, шерсти животных и сквозняков от открытых окон.

Решить эту проблему можно необычным способом — с помощью кондиционера для белья, пишет Express.

Кондиционер оставляет тонкий антистатический слой, который предотвращает прилипание пыли, волос и мелкой грязи.

Этот трюк можно использовать не только на одежде: распылённый раствор на салфетке из микрофибры эффективно очищает мебель, плинтусы и другие поверхности.

Чтобы приготовить такой домашний "антипыльный спрей", достаточно смешать одну часть кондиционера с тремя частями воды. После обработки поверхности пыль оседает меньше, уборка становится проще, а в доме остаётся лёгкий приятный аромат.

Этот способ особенно полезен для тех, у кого есть домашние животные или кто устал от постоянной борьбы с пылью.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

