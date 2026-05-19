Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на недели

Алексей Тесля
19 мая 2026, 18:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Раствор на салфетке из микрофибры эффективно очищает мебель, плинтусы и другие поверхности.
Уборка, пыль
Как избавиться от пыли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Решить проблему пыли можно необычным способом
  • Раствор на салфетке из микрофибры эффективно очищает мебель

Весной в домах особенно заметна пыль: она оседает из-за цветущих растений, шерсти животных и сквозняков от открытых окон.

Решить эту проблему можно необычным способом — с помощью кондиционера для белья, пишет Express.

видео дня

Кондиционер оставляет тонкий антистатический слой, который предотвращает прилипание пыли, волос и мелкой грязи.

Этот трюк можно использовать не только на одежде: распылённый раствор на салфетке из микрофибры эффективно очищает мебель, плинтусы и другие поверхности.

Чтобы приготовить такой домашний "антипыльный спрей", достаточно смешать одну часть кондиционера с тремя частями воды. После обработки поверхности пыль оседает меньше, уборка становится проще, а в доме остаётся лёгкий приятный аромат.

Этот способ особенно полезен для тех, у кого есть домашние животные или кто устал от постоянной борьбы с пылью.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
/ Главред

Смотрите видео — ключевые лайфхаки для уборки:

В этом ролике автор показывает свои любимые инструменты и проверенные средства для уборки — от бытовой техники до химии и мелких аксессуаров.

Она делится личным опытом, рассказывая, что реально ускоряет процесс, экономит силы и делает уборку дома проще и приятнее.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:41Украина
"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

19:09Фронт
ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

18:17Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Эксперты призывают никогда не срезать сухие стебли в саду — в чём причина

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

Последние новости

20:56

Не просто так: лингвисты объяснили, откуда произошло название одуванчика

20:33

В Харькове директор лицея "трудоустраивал" уклонистов: СБУ разоблачила схему

20:01

Не первый и не последний: какой этаж идеален для жизни

19:59

Резкое повышение цен на проезд в транспорте: киевлянам объяснили, как сэкономить

19:57

Большинство ошибается годами: "окрошка" или "холодник" - как сказать по-украински

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
19:41

Украинские дроны парализуют действия армии РФ - The Independent

19:10

"Примитивные страшилки": Коваленко высмеял заявления Нарышкина и удары из Латвиимнение

19:09

"Планируют операции": Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

19:09

Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

Реклама
18:57

Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на неделиВидео

18:50

Россия пыталась скрыть настоящую историю Сум — в какой миф годами верили украинцыВидео

18:50

Дочь Кличко не называет свою маму Хайден Пенетьерри "мамой": что случилось

18:41

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

18:40

Почему у огурцов желтеют и сохнут листья: как распознать проблему и спасти урожай

18:37

"Город в небе": небоскреб-мост на высоте 250 метров поразил туристовВидео

18:34

"Мусор" из кухни сотворит чудо в саду: простые отходы спасут растенияВидео

18:17

ВСУ прорвали оборону РФ: украинские бойцы вклинились на 3 км вглубь, что известно

17:56

Засохший жир исчезнет за минуты: как быстро очистить ручки плиты

17:50

На Тернопольщине ввели новые "ограничения по шуму": за что могут наказать

17:32

Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины – Reuters

Реклама
17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега ШиряеваФото

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго на самом деле яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

Реклама
14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять