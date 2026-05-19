Пыль больше не вернётся: простой способ избавит от уборки на недели

Вы узнаете:
- Решить проблему пыли можно необычным способом
- Раствор на салфетке из микрофибры эффективно очищает мебель
Весной в домах особенно заметна пыль: она оседает из-за цветущих растений, шерсти животных и сквозняков от открытых окон.
Решить эту проблему можно необычным способом — с помощью кондиционера для белья, пишет Express.
Кондиционер оставляет тонкий антистатический слой, который предотвращает прилипание пыли, волос и мелкой грязи.
Этот трюк можно использовать не только на одежде: распылённый раствор на салфетке из микрофибры эффективно очищает мебель, плинтусы и другие поверхности.
Чтобы приготовить такой домашний "антипыльный спрей", достаточно смешать одну часть кондиционера с тремя частями воды. После обработки поверхности пыль оседает меньше, уборка становится проще, а в доме остаётся лёгкий приятный аромат.
Этот способ особенно полезен для тех, у кого есть домашние животные или кто устал от постоянной борьбы с пылью.
Смотрите видео — ключевые лайфхаки для уборки:
В этом ролике автор показывает свои любимые инструменты и проверенные средства для уборки — от бытовой техники до химии и мелких аксессуаров.
Она делится личным опытом, рассказывая, что реально ускоряет процесс, экономит силы и делает уборку дома проще и приятнее.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
