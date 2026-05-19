Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

Тысячи пользователей социальных сетей обсуждают интересную задачу для школьников.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-2-klassa-stala-virusnoy-ne-vse-vzroslye-mogut-ee-reshit-10765955.html Ссылка скопирована

Ребус для детей удивил взрослых / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, threads.com/@marichka__heliuta

Вы узнаете:

Какой ребус не смогла разгадать украинка

Какой правильный ответ в задаче на интеллект

Во время выполнения домашнего задания дети часто обращаются за помощью к родителям. Но некоторые задания в современных учебниках ставят в тупик даже взрослых.

Так произошло и с украинкой под ником marichka__heliuta. Главред узнал, что она в Threads опубликовала пост с заданием для 2 класса, с которым не справились ни взрослые, ни искусственный интеллект.

видео дня

Поэтому женщина попросила других пользователей соцсети помочь ей разгадать ребус по школьному предмету "Я познаю мир". Ее пост просмотрели более 70 тысяч пользователей.

Ребус на интеллект / фото: threads.com/@marichka__heliuta

В комментариях были как те, кто не смог разгадать правильное слово, так и пользователи, которые все-таки объяснили, как решать этот ребус.

"Па(расолька), сл(ед), Эйфелева — (а)велефй(Е), Н, (ск)иб(Ка) — паслівелефйниб", — написал свой вариант ihorsyniepolskyi.

Догадки украинцев относительно решения ребуса / фото: скриншот

В то же время пользователь xrodrockx объяснил, что из первого изображения дождя нужно взять буквы "до", из второго - слово "сліди" без последней буквы. На третьей картинке изображена перевернутая "вежа" и нужно взять буквы "же".

Затем идет буква "н", и из слова "диня" берем две последние буквы. Таким образом и получается правильный ответ — слово "дослідження".

Догадки украинцев относительно решения ребуса / фото: скриншот

Больше новостей:

Об источнике: Threads Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред