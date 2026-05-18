В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

Кратко:
- ЕС обсуждает судьбу украинских беженцев после 2027 года
- До 56% украинских беженцев могут остаться в Европе к 2029 году
- Больше всего украинцев проживает в Германии
В Европейском Союзе пока не приняли окончательного решения относительно продления режима временной защиты для украинцев после марта 2027 года. Обсуждение этого вопроса продолжается между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Тем временем, эксперты прогнозируют, что украинские беженцы останутся в Европе, независимо от результата войны. Главред собрал главное, что стоит знать о будущем украинских беженцев.
Как сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, консультации о будущем механизме временной защиты стартовали еще в марте во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, передает "Европейская правда".
"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", – заявил Ламмерт.
Он подчеркнул, что речь идет не только о поддержке Украины, но и о судьбе миллионов украинцев, которые сейчас проживают на территории стран Евросоюза.
"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины", – отметил представитель Еврокомиссии.
В то же время в Брюсселе подчеркивают: на данный момент никаких окончательных решений принято не было.
"На данном этапе решения нет", – добавил Ламмерт.
Как сообщают европейские СМИ, в Еврокомиссии рассматривают несколько возможных сценариев после завершения действия механизма в марте 2027 года. Среди вариантов — как очередное продление временной защиты, так и постепенная отмена специального режима.
Механизм временной защиты был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Благодаря этой директиве миллионы украинцев получили возможность легально проживать в странах ЕС, работать, пользоваться медицинскими услугами и получать образование без прохождения стандартной процедуры оформления убежища. Сейчас действие механизма продлено до 4 марта 2027 года.
До 56% украинских беженцев могут остаться в Европе к 2029 году
Согласно сценарию "хрупкого мира с уступками", 2,4 миллиона украинских беженцев из примерно 5,2 миллиона, находящихся в Европе, не вернутся в Украину как минимум до 2029 года.
Такой прогноз содержится в исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Модель охватывала период с 2026 года по декабрь 2029 года и анализировала три варианта развития событий в Украине: победу в войне, "хрупкий мир с уступками" и продолжение боевых действий.
Что такое "хрупкий мир" по определению исследователей
В сценарии "хрупкого мира с уступками" предусмотрено прекращение боевых действий до конца 2026 года, сохранение российского контроля над оккупированными территориями, средний или высокий уровень инвестиций на подконтрольных правительству территориях, а также завершение действия временной защиты для украинцев в ЕС в марте 2027 года.
Сколько людей вернутся домой по прогнозам
В случае победы Украины, по оценке исследователей, в страну вернутся 68% беженцев, а в европейских странах останутся 1,6 миллиона человек. Если война продлится, в Европе останутся 99% украинских беженцев.
Авторы исследования подчеркнули, что сценарии не являются прогнозом развития событий. По их словам, модель используется для анализа того, как решения и поведение беженцев могут меняться в зависимости от различных возможных сценариев.
В ООН также сообщили, что 59% участников опроса среди беженцев с временной защитой заявили о намерении изменить свой правовой статус в течение следующих 12 месяцев.
Как проводилось исследование
В исследовании приняли участие 4,4 тысячи человек. Исследование проводилось методом агентного моделирования (Agent-Based Model). В рамках модели учитывались возраст беженцев, регион происхождения и социально-экономическое положение для оценки решений о возвращении или пребывании за границей.
По другим оценкам, даже после завершения боевых действий массового возвращения украинцев из-за границы ожидать не стоит. По оценкам экспертов, домой могут вернуться лишь 10-15% граждан, выехавших во время войны.
Из каких стран украинцы начали массово выезжать
Тем временем, количество украинцев, которые находятся под временной защитой в странах Евросоюза, продолжает сокращаться. К примеру, по состоянию на конец марта 2026 года соответствующий статус в странах ЕС имели 4,33 миллиона граждан Украины. Это почти на 69 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Где остается больше всего украинских беженцев
- Больше всего украинцев, по-прежнему, проживает в Германии – более 1,27 миллиона человек, что составляет около 29% от всех получателей временной защиты в ЕС.
- Второе место занимает Польша, где находится около 961 тысячи украинцев.
- Третье – Чехия с почти 380 тысячами человек.
- Германии,
- Испании,
- Румынии.
Эксперты объясняют это как внутренней миграцией между странами ЕС, так и обновлением регистрационных данных.
Где украинцев становится меньше
При этом наибольшее сокращение количества украинцев произошло в Италии – более чем на 30 тысяч человек за месяц. Также заметное снижение зафиксировали в Чехии и Финляндии.
Специалисты отмечают, что сокращение статистики не всегда означает фактический выезд украинцев из страны. Часть изменений может быть связана с завершением срока действия документов, повторной регистрацией или переходом людей в другие страны ЕС.
Что нужно для возвращения украинцев домой: мнение Буданова
Для массового возвращения украинцев из-за границы государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit.
По его словам, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан.
В то же время административные усилия не принесут результата без реальных изменений внутри страны.
"Работа происходит... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что нужно создать условия, чтобы люди возвращались", - заявил глава ОП.
Украинские беженцы за границей - последние новости
Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.
Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.
В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.
Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.
