В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

Согласно сценарию "хрупкого мира с уступками", 2,4 млн украинских беженцев из примерно 5,2 млн, находящихся в Европе, не вернутся в Украину до 2029 года.

ЕС обсуждает судьбу украинских беженцев после 2027 года

Кратко:

ЕС обсуждает судьбу украинских беженцев после 2027 года

До 56% украинских беженцев могут остаться в Европе к 2029 году

Больше всего украинцев проживает в Германии

В Европейском Союзе пока не приняли окончательного решения относительно продления режима временной защиты для украинцев после марта 2027 года. Обсуждение этого вопроса продолжается между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Тем временем, эксперты прогнозируют, что украинские беженцы останутся в Европе, независимо от результата войны. Главред собрал главное, что стоит знать о будущем украинских беженцев.

Как сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, консультации о будущем механизме временной защиты стартовали еще в марте во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, передает "Европейская правда".

"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", – заявил Ламмерт.

Он подчеркнул, что речь идет не только о поддержке Украины, но и о судьбе миллионов украинцев, которые сейчас проживают на территории стран Евросоюза.

"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины", – отметил представитель Еврокомиссии.

В то же время в Брюсселе подчеркивают: на данный момент никаких окончательных решений принято не было.

"На данном этапе решения нет", – добавил Ламмерт.

Как сообщают европейские СМИ, в Еврокомиссии рассматривают несколько возможных сценариев после завершения действия механизма в марте 2027 года. Среди вариантов — как очередное продление временной защиты, так и постепенная отмена специального режима.

Механизм временной защиты был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Благодаря этой директиве миллионы украинцев получили возможность легально проживать в странах ЕС, работать, пользоваться медицинскими услугами и получать образование без прохождения стандартной процедуры оформления убежища. Сейчас действие механизма продлено до 4 марта 2027 года.

До 56% украинских беженцев могут остаться в Европе к 2029 году

Согласно сценарию "хрупкого мира с уступками", 2,4 миллиона украинских беженцев из примерно 5,2 миллиона, находящихся в Европе, не вернутся в Украину как минимум до 2029 года.

Такой прогноз содержится в исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Модель охватывала период с 2026 года по декабрь 2029 года и анализировала три варианта развития событий в Украине: победу в войне, "хрупкий мир с уступками" и продолжение боевых действий.

Что такое "хрупкий мир" по определению исследователей

В сценарии "хрупкого мира с уступками" предусмотрено прекращение боевых действий до конца 2026 года, сохранение российского контроля над оккупированными территориями, средний или высокий уровень инвестиций на подконтрольных правительству территориях, а также завершение действия временной защиты для украинцев в ЕС в марте 2027 года.

Сколько людей вернутся домой по прогнозам

В случае победы Украины, по оценке исследователей, в страну вернутся 68% беженцев, а в европейских странах останутся 1,6 миллиона человек. Если война продлится, в Европе останутся 99% украинских беженцев.

Авторы исследования подчеркнули, что сценарии не являются прогнозом развития событий. По их словам, модель используется для анализа того, как решения и поведение беженцев могут меняться в зависимости от различных возможных сценариев.

В ООН также сообщили, что 59% участников опроса среди беженцев с временной защитой заявили о намерении изменить свой правовой статус в течение следующих 12 месяцев.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 4,4 тысячи человек. Исследование проводилось методом агентного моделирования (Agent-Based Model). В рамках модели учитывались возраст беженцев, регион происхождения и социально-экономическое положение для оценки решений о возвращении или пребывании за границей.

По другим оценкам, даже после завершения боевых действий массового возвращения украинцев из-за границы ожидать не стоит. По оценкам экспертов, домой могут вернуться лишь 10-15% граждан, выехавших во время войны.

Из каких стран украинцы начали массово выезжать

Тем временем, количество украинцев, которые находятся под временной защитой в странах Евросоюза, продолжает сокращаться. К примеру, по состоянию на конец марта 2026 года соответствующий статус в странах ЕС имели 4,33 миллиона граждан Украины. Это почти на 69 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Где остается больше всего украинских беженцев

Больше всего украинцев, по-прежнему, проживает в Германии – более 1,27 миллиона человек, что составляет около 29% от всех получателей временной защиты в ЕС.

Второе место занимает Польша, где находится около 961 тысячи украинцев.

Третье – Чехия с почти 380 тысячами человек.

Германии,

Испании,

Румынии.

Эксперты объясняют это как внутренней миграцией между странами ЕС, так и обновлением регистрационных данных.

Где украинцев становится меньше

При этом наибольшее сокращение количества украинцев произошло в Италии – более чем на 30 тысяч человек за месяц. Также заметное снижение зафиксировали в Чехии и Финляндии.

Специалисты отмечают, что сокращение статистики не всегда означает фактический выезд украинцев из страны. Часть изменений может быть связана с завершением срока действия документов, повторной регистрацией или переходом людей в другие страны ЕС.

Что нужно для возвращения украинцев домой: мнение Буданова

Для массового возвращения украинцев из-за границы государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit.

По его словам, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан.

В то же время административные усилия не принесут результата без реальных изменений внутри страны.

"Работа происходит... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что нужно создать условия, чтобы люди возвращались", - заявил глава ОП.

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

