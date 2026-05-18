В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

Виталий Кирсанов
18 мая 2026, 21:42
Согласно сценарию "хрупкого мира с уступками", 2,4 млн украинских беженцев из примерно 5,2 млн, находящихся в Европе, не вернутся в Украину до 2029 года.
ЕС обсуждает судьбу украинских беженцев после 2027 года
В Европейском Союзе пока не приняли окончательного решения относительно продления режима временной защиты для украинцев после марта 2027 года. Обсуждение этого вопроса продолжается между Еврокомиссией и странами-членами ЕС. Тем временем, эксперты прогнозируют, что украинские беженцы останутся в Европе, независимо от результата войны. Главред собрал главное, что стоит знать о будущем украинских беженцев.

Как сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, консультации о будущем механизме временной защиты стартовали еще в марте во время заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, передает "Европейская правда".

"Что я могу сказать, так это то, что обсуждения продолжаются", – заявил Ламмерт.

Он подчеркнул, что речь идет не только о поддержке Украины, но и о судьбе миллионов украинцев, которые сейчас проживают на территории стран Евросоюза.

"Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины", – отметил представитель Еврокомиссии.

В то же время в Брюсселе подчеркивают: на данный момент никаких окончательных решений принято не было.

"На данном этапе решения нет", – добавил Ламмерт.

Как сообщают европейские СМИ, в Еврокомиссии рассматривают несколько возможных сценариев после завершения действия механизма в марте 2027 года. Среди вариантов — как очередное продление временной защиты, так и постепенная отмена специального режима.

Механизм временной защиты был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Благодаря этой директиве миллионы украинцев получили возможность легально проживать в странах ЕС, работать, пользоваться медицинскими услугами и получать образование без прохождения стандартной процедуры оформления убежища. Сейчас действие механизма продлено до 4 марта 2027 года.

До 56% украинских беженцев могут остаться в Европе к 2029 году

Согласно сценарию "хрупкого мира с уступками", 2,4 миллиона украинских беженцев из примерно 5,2 миллиона, находящихся в Европе, не вернутся в Украину как минимум до 2029 года.

Такой прогноз содержится в исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Модель охватывала период с 2026 года по декабрь 2029 года и анализировала три варианта развития событий в Украине: победу в войне, "хрупкий мир с уступками" и продолжение боевых действий.

Что такое "хрупкий мир" по определению исследователей

В сценарии "хрупкого мира с уступками" предусмотрено прекращение боевых действий до конца 2026 года, сохранение российского контроля над оккупированными территориями, средний или высокий уровень инвестиций на подконтрольных правительству территориях, а также завершение действия временной защиты для украинцев в ЕС в марте 2027 года.

Сколько людей вернутся домой по прогнозам

В случае победы Украины, по оценке исследователей, в страну вернутся 68% беженцев, а в европейских странах останутся 1,6 миллиона человек. Если война продлится, в Европе останутся 99% украинских беженцев.

Авторы исследования подчеркнули, что сценарии не являются прогнозом развития событий. По их словам, модель используется для анализа того, как решения и поведение беженцев могут меняться в зависимости от различных возможных сценариев.

В ООН также сообщили, что 59% участников опроса среди беженцев с временной защитой заявили о намерении изменить свой правовой статус в течение следующих 12 месяцев.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 4,4 тысячи человек. Исследование проводилось методом агентного моделирования (Agent-Based Model). В рамках модели учитывались возраст беженцев, регион происхождения и социально-экономическое положение для оценки решений о возвращении или пребывании за границей.

По другим оценкам, даже после завершения боевых действий массового возвращения украинцев из-за границы ожидать не стоит. По оценкам экспертов, домой могут вернуться лишь 10-15% граждан, выехавших во время войны.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
Из каких стран украинцы начали массово выезжать

Тем временем, количество украинцев, которые находятся под временной защитой в странах Евросоюза, продолжает сокращаться. К примеру, по состоянию на конец марта 2026 года соответствующий статус в странах ЕС имели 4,33 миллиона граждан Украины. Это почти на 69 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Где остается больше всего украинских беженцев

  • Больше всего украинцев, по-прежнему, проживает в Германии – более 1,27 миллиона человек, что составляет около 29% от всех получателей временной защиты в ЕС.
  • Второе место занимает Польша, где находится около 961 тысячи украинцев.
  • Третье – Чехия с почти 380 тысячами человек.
  • Германии,
  • Испании,
  • Румынии.

Эксперты объясняют это как внутренней миграцией между странами ЕС, так и обновлением регистрационных данных.

Где украинцев становится меньше

При этом наибольшее сокращение количества украинцев произошло в Италии – более чем на 30 тысяч человек за месяц. Также заметное снижение зафиксировали в Чехии и Финляндии.

Специалисты отмечают, что сокращение статистики не всегда означает фактический выезд украинцев из страны. Часть изменений может быть связана с завершением срока действия документов, повторной регистрацией или переходом людей в другие страны ЕС.

Что нужно для возвращения украинцев домой: мнение Буданова

Для массового возвращения украинцев из-за границы государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit.

По его словам, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан.

В то же время административные усилия не принесут результата без реальных изменений внутри страны.

"Работа происходит... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что нужно создать условия, чтобы люди возвращались", - заявил глава ОП.

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

В партии канцлера Германии ХСС предлагают ужесточить миграционную политику, в частности в отношении украинских мужчин, пригодных к службе, которых предлагают отправлять на родину. Соответствующие предложения изложены в проекте решения для зимнего совещания партии в монастыре Зеон.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
