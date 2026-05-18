В Европе заговорили об отказе от пластиковых окон: в чем основная причина

Строительный рынок Европы постепенно расширяет применение альтернативных материалов в оконных системах.

https://glavred.info/dim/v-evrope-zagovorili-ob-otkaze-ot-plastikovyh-okon-v-chem-osnovnaya-prichina-10765589.html Ссылка скопирована

Дерево-алюминиевые системы постепенно набирают популярность в странах ЕС / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему ЕС отказывается от пластика

Какие окна выбирают в Европе

В 2026 году в Европейском Союзевсе активнее обсуждается будущее пластиковых окон, которые десятилетиями считались стандартом современного строительства.

Главред решил рассказать, как в Европе меняется отношение к пластиковым окнам.

видео дня

Как отмечает издание РадиоТрек, в странах ЕС усиливается внимание к экологическому следу материалов, используемых в строительстве, в частности поливинилхлорида (ПВХ), который является основой большинства оконных профилей.

Специалисты отмечают, что ПВХ, или поливинилхлорид (ПВХ), остается популярным благодаря доступной стоимости, долговечности и высоким теплоизоляционным характеристикам.

В то же время все больше экспертов обращают внимание на полный жизненный цикл материала — от производства до утилизации. Именно на этих этапах возникают основные экологические риски, связанные со сложностью переработки и потенциальным выделением токсичных веществ при сжигании старых конструкций.

Какие проблемы создают старые пластиковые конструкции

В европейских аналитических отчетах подчеркивается, что часть добавок в ПВХ может создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду. Проблема также заключается в том, что старые или дешевые оконные системы быстрее теряют свои свойства: под действием ультрафиолета, перепадов температур и влаги пластик постепенно желтеет, становится хрупким и теряет герметичность.

Средний срок службы таких конструкций обычно составляет 20–25 лет, после чего они требуют замены. Для сравнения, современные деревянные оконные системы при условии надлежащего ухода могут эксплуатироваться более полувека и подлежат частичной реставрации, что уменьшает объемы строительных отходов.

Какие альтернативы набирают популярность в ЕС

На этом фоне в Европе формируется новая тенденция: растет спрос на альтернативные материалы. В Германии и Австрии активно используются дерево-алюминиевые конструкции, которые сочетают эстетику натурального дерева с прочностью алюминия. В Скандинавских странах предпочтение отдается деревянным рамам с защитным алюминиевым покрытием, рассчитанным на суровые климатические условия. Во Франции и Бельгии распространяются алюминиевые системы с терморазрывом, повышающие энергоэффективность зданий.

Несмотря на это, ПВХ-окна не исчезают с рынка. Они остаются массовым выбором благодаря доступности и энергосберегающим свойствам, особенно в сегменте бюджетного жилья. В то же время в премиальном строительстве все чаще отдают предпочтение натуральным и комбинированным материалам.

Читайте также:

Об источнике: РадиоТрек РадиоТрек — украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред