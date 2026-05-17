РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшие

Анна Косик
17 мая 2026, 07:44
Под утро агрессор продолжил наносить удары по нескольким областям Украины.
последствия атаки
Продолжается ликвидация последствий ночных ударов противника / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/ivan_fedorov_zp

Главное:

  • РФ атаковала дронами несколько областей Украины
  • В результате атаки в Днепре есть пострадавшие
  • Разрушения и пожары зафиксированы в Днепре, Харькове и Запорожской области

В ночь на 17 мая страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Взрывы прогремели в нескольких областях. Уже известно о разрушениях, пожарах и пострадавших.

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что первая волна вражеской атаки длилась примерно с вечера 16 мая до 04:18 17 мая. В 06:57 враг снова начал атаковать Украину дронами.

Удар по Сумам

В частности, сразу после полуночи город Сумы оказался под массированной атакой врага. И.о. мэра Сум Артем Кобзар сообщал о работе мобильных огневых групп.

Удар по Днепру

Почти одновременно россияне начали и атаку на Днепр. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о нескольких возгораниях в городе. Впоследствии он добавил, что в результате атаки один человек получил ранения.

"70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом", — говорится в сообщении.

Утром Ганжа добавил, что подразделения ПвК "Восток" этой ночью в разных районах Днепропетровщины уничтожили 56 ударных дронов. А количество пострадавших возросло до трех: к врачам также обратились двое мужчин – 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно.

  • Последствия ударов РФ по Днепру 17 мая
    Последствия ударов РФ по Днепру 17 мая фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Харькову

Этой ночью от вражеских ударов также пострадал Харьков. Около 01:27 было зафиксировано попадание "шахеда" в Салтовском районе города возле многоэтажек.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"В результате попадания вражеского "шахеда" произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения. В окружающих многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон. Также повреждена электросеть уличного освещения. На месте работают все соответствующие службы", — написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии он сообщил о падении обломков вражеского дрона в Киевском районе, а также о попадании беспилотника в Холодногорском районе, в результате чего на месте возник пожар.

"Зафиксировано попадание ударного БПЛА в Основянском районе Харькова. Также в Холодногорском районе в результате падения обломков выбиты окна в многоэтажном доме. На местах работают все соответствующие службы. К счастью, по состоянию на сейчас – без пострадавших. Спасибо силам ПВО, которые этой ночью уничтожили значительную часть вражеских БПЛА, летевших на Харьков", — добавил позже Терехов.

Под утро, около 06:14, россияне повторно атаковали Харьков. Враг нанес удар боевым дроном по Шевченковскому району. Последствия пока уточняются.

Удар по Запорожской области

В Запорожской области армия РФ ночью атаковала автозаправку. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в результате удара беспилотника возник пожар, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Россия сейчас запускает ракеты почти "с конвейера". Но ослабление санкций, особенно в сочетании с замедлением поставок перехватчиков Patriot для Украины, усилит и без того значительную угрозу, которую представляют российские ракетные удары.

В частности, уже известно, что крылатые ракеты Х-101, которыми враг атаковал Киев 14 мая, были изготовлены во втором квартале 2026 года. Это свидетельствует о том, что россияне запускают ракеты почти сразу после производства и не накапливают их.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что около 23:00 16 мая в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Российские дроны были замечены в направлении Киева на востоке.

Накануне Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. Пострадала жилая и портовая инфраструктура.

Ранее, в ночь на 16 мая, российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову БПЛА типа "Шахед". Мэр города сообщал, что под ударами оказались Холодногорский и Основянский районы города.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

