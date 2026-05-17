РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшие

Под утро агрессор продолжил наносить удары по нескольким областям Украины.

Продолжается ликвидация последствий ночных ударов противника

Главное:

РФ атаковала дронами несколько областей Украины

В результате атаки в Днепре есть пострадавшие

Разрушения и пожары зафиксированы в Днепре, Харькове и Запорожской области

В ночь на 17 мая страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Взрывы прогремели в нескольких областях. Уже известно о разрушениях, пожарах и пострадавших.

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что первая волна вражеской атаки длилась примерно с вечера 16 мая до 04:18 17 мая. В 06:57 враг снова начал атаковать Украину дронами.

Удар по Сумам

В частности, сразу после полуночи город Сумы оказался под массированной атакой врага. И.о. мэра Сум Артем Кобзар сообщал о работе мобильных огневых групп.

Удар по Днепру

Почти одновременно россияне начали и атаку на Днепр. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил о нескольких возгораниях в городе. Впоследствии он добавил, что в результате атаки один человек получил ранения.

"70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Загорелся частный дом", — говорится в сообщении.

Утром Ганжа добавил, что подразделения ПвК "Восток" этой ночью в разных районах Днепропетровщины уничтожили 56 ударных дронов. А количество пострадавших возросло до трех: к врачам также обратились двое мужчин – 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно.

Удар по Харькову

Этой ночью от вражеских ударов также пострадал Харьков. Около 01:27 было зафиксировано попадание "шахеда" в Салтовском районе города возле многоэтажек.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

"В результате попадания вражеского "шахеда" произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения. В окружающих многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон. Также повреждена электросеть уличного освещения. На месте работают все соответствующие службы", — написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии он сообщил о падении обломков вражеского дрона в Киевском районе, а также о попадании беспилотника в Холодногорском районе, в результате чего на месте возник пожар.

"Зафиксировано попадание ударного БПЛА в Основянском районе Харькова. Также в Холодногорском районе в результате падения обломков выбиты окна в многоэтажном доме. На местах работают все соответствующие службы. К счастью, по состоянию на сейчас – без пострадавших. Спасибо силам ПВО, которые этой ночью уничтожили значительную часть вражеских БПЛА, летевших на Харьков", — добавил позже Терехов.

Под утро, около 06:14, россияне повторно атаковали Харьков. Враг нанес удар боевым дроном по Шевченковскому району. Последствия пока уточняются.

Удар по Запорожской области

В Запорожской области армия РФ ночью атаковала автозаправку. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в результате удара беспилотника возник пожар, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Россия сейчас запускает ракеты почти "с конвейера". Но ослабление санкций, особенно в сочетании с замедлением поставок перехватчиков Patriot для Украины, усилит и без того значительную угрозу, которую представляют российские ракетные удары.

В частности, уже известно, что крылатые ракеты Х-101, которыми враг атаковал Киев 14 мая, были изготовлены во втором квартале 2026 года. Это свидетельствует о том, что россияне запускают ракеты почти сразу после производства и не накапливают их.

Напомним, Главред писал, что около 23:00 16 мая в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Российские дроны были замечены в направлении Киева на востоке.

Накануне Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. Пострадала жилая и портовая инфраструктура.

Ранее, в ночь на 16 мая, российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову БПЛА типа "Шахед". Мэр города сообщал, что под ударами оказались Холодногорский и Основянский районы города.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

