Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Инна Ковенько
16 мая 2026, 22:56
Свитолина выиграла супертурнир в Риме / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, скриншот

Главное:

  • Элина Свитолина победила Корри Гофф в финале турнира WTA 1000 в Риме со счетом 2:0.
  • Первая ракетка Украины стала трехкратной чемпионкой этого турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Риме с призовым фондом 7 228 080 евро.

В финальном матче она в трех сетах за три часа победила лучшую теннисистку США Коко Гофф (№4 WTA) — 6:4, 7:6 (7:3), 7:5 (7:3), 6:2. Об этом сообщает "Суспільне.Спорт".

Как прошел матч?

  • Первый сет финала начался с обмена брейками — теннисистки шли ровно до счета 4:4. В решающих геймах именно украинка смогла перехватить инициативу и завершила партию победой 6:4.
  • Во втором сете борьба шла ровно: за 12 геймов соперницы не определили сильнейшую, поэтому при счете 6:6 дело дошло до тай-брейка. Там Гофф сумела вырвать победу и сравнять счет в матче.
  • В решающей третьей партии при счете 2:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, реализовав два брейк-пойнта, и поставила точку в матче — 6:2.

Свитолина в третий раз выиграла престижный турнир WTA 1000 (после побед в 2017 и 2018 годах). Этот результат стал юбилейным — 20-м трофеем в ее профессиональной карьере.

К тому же нынешняя победа имеет особое значение: это самый большой успех украинки за последние семь лет. Ведь в последний раз турнир такого уровня (WTA 1000 и выше) Свитолина выигрывала еще на Итоговом чемпионате 2018 года.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / Инфографика: Главред

Главред ранее писал, что украинка Марта Костюк добилась крупнейшего успеха в карьере, выиграв престижный теннисный турнир серии WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче она уверенно обыграла в двух сетах одну из сильнейших теннисисток мира с паспортом РФ — Мирру Андрееву.

Ранее Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open-2026. В полуфинале украинка уступила Арине Соболенко.

Напомним, что после поражения на Australian Open американка Коко Гофф разбила ракетку в помещении под трибунами. Она объяснила, что пыталась выплеснуть эмоции подальше от камер и считает это более здоровым, чем держать их в себе.

О личности: Элина Свитолина

Элина Свитолина — украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

23:01Stars
Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:56Спорт
Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

21:14Звёзды
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

16:45

"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

15:16

Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смехаВидео

15:07

Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

15:03

Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

14:53

Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секретВидео

14:51

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

13:01

Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

