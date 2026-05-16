Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Свитолина выиграла супертурнир в Риме, победив в финале лучшую теннисистку США

Свитолина выиграла супертурнир в Риме

Главное:

Элина Свитолина победила Корри Гофф в финале турнира WTA 1000 в Риме со счетом 2:0.

Первая ракетка Украины стала трехкратной чемпионкой этого турнира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№10 WTA) выиграла турнир WTA 1000 в Риме с призовым фондом 7 228 080 евро.

В финальном матче она в трех сетах за три часа победила лучшую теннисистку США Коко Гофф (№4 WTA) — 6:4, 7:6 (7:3), 7:5 (7:3), 6:2. Об этом сообщает "Суспільне.Спорт".

Как прошел матч?

Первый сет финала начался с обмена брейками — теннисистки шли ровно до счета 4:4. В решающих геймах именно украинка смогла перехватить инициативу и завершила партию победой 6:4.

Во втором сете борьба шла ровно: за 12 геймов соперницы не определили сильнейшую, поэтому при счете 6:6 дело дошло до тай-брейка. Там Гофф сумела вырвать победу и сравнять счет в матче.

В решающей третьей партии при счете 2:2 Свитолина выиграла четыре гейма подряд, реализовав два брейк-пойнта, и поставила точку в матче — 6:2.

Свитолина в третий раз выиграла престижный турнир WTA 1000 (после побед в 2017 и 2018 годах). Этот результат стал юбилейным — 20-м трофеем в ее профессиональной карьере.

К тому же нынешняя победа имеет особое значение: это самый большой успех украинки за последние семь лет. Ведь в последний раз турнир такого уровня (WTA 1000 и выше) Свитолина выигрывала еще на Итоговом чемпионате 2018 года.

Элина Свитолина / Инфографика: Главред

Главред ранее писал, что украинка Марта Костюк добилась крупнейшего успеха в карьере, выиграв престижный теннисный турнир серии WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче она уверенно обыграла в двух сетах одну из сильнейших теннисисток мира с паспортом РФ — Мирру Андрееву.

Ранее Элина Свитолина завершила выступление на Australian Open-2026. В полуфинале украинка уступила Арине Соболенко.

Напомним, что после поражения на Australian Open американка Коко Гофф разбила ракетку в помещении под трибунами. Она объяснила, что пыталась выплеснуть эмоции подальше от камер и считает это более здоровым, чем держать их в себе.

О личности: Элина Свитолина Элина Свитолина — украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

