Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

Инна Ковенько
16 мая 2026, 16:23
Российские власти заявляют о работе ПВО и якобы сбитых целях, однако мониторинговые каналы сообщают о продолжении атаки.
Массированная атака на Москву
Массированная атака на Москву

Главное:

  • С самого утра Москву атакуют неизвестные беспилотники
  • Из-за угрозы дронов приостановлена ​​работа столичных аэропортов
  • Атака продолжается, десятки новых дронов двигаются в столицу РФ

С утра 16 мая Москву массированно атакуют беспилотники. Жители сообщают о многочисленных взрывах в разных районах города и пригородах.

Работу столичных аэропортов пришлось экстренно приостановить. Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговые каналы.

Отмечается, что в небе над столицей ввели специальный план "Ковёр" — гражданскую авиацию полностью остановили. Самолеты, направлявшиеся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы в других регионах РФ, а вылетные рейсы задержали. Воздушная инфраструктура города фактически оказалась в состоянии временного коллапса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы отбили первую волну атаки. По его словам, в направлении столицы летели 32 дрона, которые удалось уничтожить. Чиновник традиционно заверил, что "разрушений и пострадавших нет".

Однако независимые источники и мониторинговые паблики опровергают эти заявления. Они сообщают, что атака продолжается: в сторону Москвы с нескольких направлений движутся новые группы беспилотников. Ожидается, что количество взрывов в Подмосковье в ближайшее время может существенно возрасти.

Взрывы в России — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 мая в Ставропольском крае России было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе раздалась серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.

Напомним, 8 мая дроны атаковали район Ханкалы в Грозном, где расположена одна из крупнейших российских военных баз, а также площадь возле вокзала рядом со зданием УФСБ по Чечне.

