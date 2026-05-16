Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

Главное:
- С самого утра Москву атакуют неизвестные беспилотники
- Из-за угрозы дронов приостановлена работа столичных аэропортов
- Атака продолжается, десятки новых дронов двигаются в столицу РФ
С утра 16 мая Москву массированно атакуют беспилотники. Жители сообщают о многочисленных взрывах в разных районах города и пригородах.
Работу столичных аэропортов пришлось экстренно приостановить. Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговые каналы.
Отмечается, что в небе над столицей ввели специальный план "Ковёр" — гражданскую авиацию полностью остановили. Самолеты, направлявшиеся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы в других регионах РФ, а вылетные рейсы задержали. Воздушная инфраструктура города фактически оказалась в состоянии временного коллапса.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы отбили первую волну атаки. По его словам, в направлении столицы летели 32 дрона, которые удалось уничтожить. Чиновник традиционно заверил, что "разрушений и пострадавших нет".
Однако независимые источники и мониторинговые паблики опровергают эти заявления. Они сообщают, что атака продолжается: в сторону Москвы с нескольких направлений движутся новые группы беспилотников. Ожидается, что количество взрывов в Подмосковье в ближайшее время может существенно возрасти.
Взрывы в России — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 16 мая в Ставропольском крае России было шумно. Беспилотники атаковали химическое предприятие "Невинномысский Азот". На объекте вспыхнул масштабный пожар.
Кроме того, в ночь на 13 мая дроны атаковали Краснодарский край России. Возле Анапы и в Темрюкском районе раздалась серия взрывов. После атаки в Тамани вспыхнул пожар в районе местного морского порта.
Напомним, 8 мая дроны атаковали район Ханкалы в Грозном, где расположена одна из крупнейших российских военных баз, а также площадь возле вокзала рядом со зданием УФСБ по Чечне.
