Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

Зеленский заявил о риске расширения участия Беларуси в войне на стороне России и о попытках Москвы втянуть Минск в новые военные операции против Украины

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия активизировала переговоры с Александром Лукашенко о возможном расширении военных действий с территории Беларуси. В Киеве предполагают, что Кремль может готовить новую угрозу для северного направления — прежде всего для Черниговской и Киевской областей.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозе наступления из Беларуси.

На каких направлениях может начаться наступление из Беларуси

15 мая президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием руководства Генерального штаба ВСУ, ГУР МО, СЗРУ и СБУ. По итогам встречи глава государства сообщил, что украинская сторона продолжает фиксировать попытки России глубже втянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, состоялись дополнительные контакты между российским руководством и Александром Лукашенко, целью которых является вовлечение Беларуси в новые агрессивные действия РФ.

"В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, бесспорно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение. Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке", — указал он.

Позже в видеообращении, которое транслировал Офис президента, Зеленский заявил, что Россия стремится существенно расширить участие Беларуси в войне и может использовать ее территорию для новых агрессивных операций — в частности против Черниговского или Киевского направлений, а также потенциально против одной из стран НАТО, граничащих с Беларусью.

"Партнеры тоже знают, что происходит и к чему склоняют Беларусь", — подытожил он.

О чем договариваются Путин и Лукашенко

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление Владимира Зеленского, заявил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пытается снова втянуть Александра Лукашенко в войну против Украины.

По его словам, в 2022 году Беларусь уже предоставила России свою территорию для ведения боевых действий, а теперь Москва подталкивает Минск к военным провокациям в приграничных районах. При этом, как отметил Коваленко, на этот раз российская сторона стремится к тому, чтобы белорусские военные действовали непосредственно от имени самой Беларуси.

"Если Лукашенко так подставит белорусов, и если они выполнят приказы — это будет трагично для Беларуси", — пригрозил он.

"Мадяр" обратился к Лукашенко

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" обнародовал резкое заявление в адрес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обвинив Минск в содействии российской агрессии. Он раскритиковал заявления Лукашенко о якобы нейтральной позиции, отметив, что они не соответствуют реальному положению дел.

Бровди подчеркнул, что украинские силы фиксируют каждый пролет российских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые, по его словам, регулярно пересекают воздушное пространство Беларуси по пути в Украину. Он также подчеркнул, что такие случаи носят системный характер. По оценке командующего, подобное поведение может расцениваться как соучастие в военных преступлениях.

"Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и лгать своему запуганному народу о "нейтралитете", но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев", – написал он в обращении к самопровозглашенному президенту Беларуси.

Лукашенко объявил мобилизацию и начал "подготовку к войне"

На этом фоне Александр Лукашенко продолжает делать воинственные заявления. Самопровозглашенный президент Беларуси объявил о проведении так называемой "точечной мобилизации" и заявил о подготовке страны к войне, не уточнив, против кого именно. Такое заявление он сделал во время доклада министра обороны Виктора Хренина. Лукашенко также сообщил о продолжении подготовки белорусской армии к возможным боевым действиям, включая наземные операции.

"Далее, как я обещал, мы точечно мобилизуем (военные — Ред.) части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все", — сказал Лукашенко.

По его словам, новый подход предусматривает отказ от масштабных разовых учений в пользу ротационной системы, когда отдельные воинские части поочередно будут проходить сборы и интенсивную боевую подготовку, после чего возвращаться на места постоянной дислокации. Он утверждает, что такая система позволит поддерживать армию в состоянии постоянной готовности без объявления всеобщей мобилизации.

Что означает заявление Лукашенко о мобилизации в Беларуси

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал не воспринимать всерьез заявления Александра Лукашенко о так называемой "точечной мобилизации". По его словам, ситуация находится под контролем украинских сил.

Коваленко отметил, что Лукашенко фактически лишь поддерживает информационную кампанию России, пытаясь угодить Владимиру Путину.

"Если будет угроза, Украина ее увидит, и тогда Лукашенко пожалеет. Думаю, он это знает", — указал он.

Также он подчеркнул, что Беларусь пока не готовит никакой наземной операции, а подобных официальных заявлений не звучало. По оценке Коваленко, белорусская армия не имеет необходимых сил для проведения таких действий.

Он добавил, что нынешняя активность Беларуси сводится преимущественно к имитации бурной деятельности, в частности через информационные кампании и демонстративные заявления.

"По сути, любые агрессивные действия автоматически станут ошибкой, которая приведет к плохим последствиям для самой Беларуси. Украина следит за ситуацией, наши силы готовы к любому развитию событий. Сейчас много манипуляций", — подытожил он.

Как Путин может использовать белорусскую армию

Россия все острее сталкивается с нехваткой ресурсов для продолжения масштабной войны против Украины. Именно поэтому Владимир Путин пытается искать дополнительные ресурсы за пределами России — прежде всего в Северной Корее и Беларуси, которые Москва рассматривает как потенциальный источник военной поддержки и резервов. Именно поэтому риторика белорусского диктатора Лукашенко означает лишь то, что он теперь оказался "на растяжке". Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

По словам Лакийчука, Владимир Путин заинтересован в том, чтобы взять под свой контроль белорусскую армию, однако Александр Лукашенко не хочет этого допустить, поскольку именно силовой аппарат остается основой его власти.

По мнению эксперта, из-за этого Лукашенко вынужден балансировать между демонстрацией поддержки России в войне против Украины и необходимостью сохранять лояльность собственных силовиков. Именно этим, по его оценке, объясняется риторика о "точечной мобилизации". В то же время он подчеркнул, что потенциальная угроза все же остается.

"Но сама угроза вторжения в Украину с белорусского направления — уже некая маленькая победа Путина. Потому что это отвлекает украинские ресурсы на другие направления", — указал он.

Каков сценарий угрозы со стороны Беларуси для Украины

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала заявил, что на данный момент армия Беларуси не представляет реальной угрозы для Украины из-за своей небольшой численности и отсутствия готовности к наступательным действиям. По его словам, белорусские военные не имеют необходимого боевого опыта, а их способность проводить даже оборонительные операции вызывает сомнения.

"А вот реальной является проблема, которая может возникнуть для нас с территории Беларуси – это инфильтрация российских спецслужб в среднее звено управления белорусской армии. Часть рот, взводов или ДРГ могут выполнить задачу по расшатыванию ситуации – втянуть армию Беларуси в противостояние с Украиной", – сказал он.

В то же время полковник запаса ВСУ предостерег, что Украина должна очень осторожно реагировать на возможные провокации со стороны Беларуси. Он не исключил, что подобные действия могут быть организованы не непосредственно режимом Лукашенко, а представителями российских спецслужб.

Свитан также отметил, что Украине все равно придется удерживать часть резервов на белорусском направлении. Хотя там уже созданы мощные фортификационные сооружения, их необходимо обеспечивать военными, которых придется перебрасывать с других, более приоритетных участков фронта.

Какая численность войск нужна для наступления на Киев

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что в 2022 году наступление на Киев с территории Беларуси осуществляли около 40 тысяч хорошо подготовленных российских военных. По его словам, это были профессиональные и полностью укомплектованные элитные подразделения морской пехоты, десантных войск и спецназначения, однако даже таких сил оказалось недостаточно для захвата украинской столицы.

Эксперт подчеркнул, что нынешняя российская армия существенно уступает тогдашнему уровню подготовки и качеству личного состава.

"Сейчас основу российской армии составляют так называемые "чмобики" – неподготовленный, низкомотивированный человеческий ресурс. Поэтому для повторного наступления на Киев им понадобится не менее 100 тысяч военных. И это только для того, чтобы дойти до окраин столицы и начать там боевые действия. Но даже 100 тысяч может быть недостаточно", – указал он в интервью УНН.

В качестве примера Коваленко привел ситуацию на Покровско-Мирноградском направлении, где Россия сосредоточила наибольшую группировку на всей линии фронта. По его словам, там находится около 170 тысяч российских военных, однако даже при таких ресурсах оккупанты в течение длительного времени не могут достичь стратегического прорыва.

Он подчеркнул, что Киев нельзя сравнивать с Покровском по масштабам и уровню обороны, поэтому для подобной операции России понадобились бы значительно большие силы, а 100 тысяч военных — это лишь минимальная оценка.

По мнению Коваленко, даже в случае принятия Кремлем решения о формировании новой ударной группировки на территории Беларуси, сделать это быстро и скрытно не удастся. Он отмечает, что для накопления хотя бы 100 тысяч военных России понадобится около двух месяцев при условии максимально эффективной организации, однако сомневается, что российская армия способна действовать настолько слаженно, поэтому процесс может растянуться на два-три месяца или дольше. Также он подчеркнул, что скрыть такую масштабную переброску сил практически невозможно.

"Сформировать подобную группировку незаметно – нереально. Это огромные перемещения техники, личного состава, логистики. Все это будет фиксироваться разведкой", – указал он.

При каких условиях Беларусь может открыть фронт для наступления на Киев

Похожее мнение высказал и военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу. Он отметил, что потенциальное наступление с территории Беларуси теоретически возможно, но зависит от многих факторов. По его словам, для начала такой операции России необходимо сформировать ударную группировку, на что требуется время, а сами подготовительные действия украинская сторона, вероятно, сможет обнаружить заранее.

"Все потому, что Украина располагает огромным количеством средств разведки. Это не только наши средства. Эту информацию нам также передают союзники: спутниковые снимки, перехват различной информации. Поэтому если будет подготовка войск, то мы это увидим", – подчеркнул он.

По словам Нарожного, для проведения наступательных действий с территории Беларуси российским войскам необходимо сформировать значительное группирование численностью более 50 тысяч человек.

Он отмечает, что северное направление Украины хорошо укреплено природными и инженерными препятствиями: там много лесов, рек и болот, а дорожная сеть ограничена лишь несколькими основными путями с мостами, которые могут быть быстро уничтожены. Кроме того, оборонительные сооружения на этом участке активно возводились в течение всего периода полномасштабного вторжения.

По мнению эксперта, даже в случае накопления необходимых сил и попытки наступления, для российской армии это не будет легкой операцией, поскольку украинская оборона существенно усилилась по сравнению с 2022 годом за счет большего количества войск, укреплений и минирования территорий.

Нарожный также обратил внимание, что значительная часть границы с Беларусью проходит вдоль Днепра. Он убежден, что форсирование этой реки российскими войсками маловероятно, учитывая их неудачные попытки продвижения на Херсонском направлении. Зато в районах с лесистой местностью ситуация для потенциального наступления может быть сложнее.

Эксперт предположил, что в случае боевых действий возможны лишь ограниченные продвижения на отдельных участках, однако опыт, в частности летних штурмов в Сумской области, свидетельствует о низкой эффективности таких действий.

"Сумская область гораздо проще, потому что там нет таких лесов на границе, там в основном поля – открытые участки, а они (россияне – ред.) смогли зайти на 5–10 километров, не больше", – предположил он.

Подводя итог, Нарожный считает, что даже в случае реализации наступления с северного направления российские войска вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь украинской территории.

