Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Юрий Берендий
16 мая 2026, 11:36
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили о возвращении тел украинских военнослужащих в рамках репатриационных мероприятий.
Украина вернула 528 тел погибших военных / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)

О чем идет речь в материале:

  • Украина вернула тела 528 предположительно украинских военных
  • Правоохранители проведут экспертизы для идентификации всех тел
  • Процесс репатриации прошел при содействии Красного Креста

Украина провела очередной этап репатриационных мероприятий, в рамках которых удалось вернуть тела 528 погибших, которые, по данным российской стороны, могут принадлежать украинским военным. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые процедуры для идентификации репатриированных тел погибших.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что репатриационные мероприятия стали возможными благодаря совместной и скоординированной работе представителей штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Также в штабе выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за поддержку и содействие в проведении репатриационных мероприятий.

"Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющим общую координацию", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля 2026 года в рамках репатриации тысяч тел погибших украинских военных правоохранители и эксперты МВД также проводили масштабную идентификацию павших защитников, а процесс возвращения стал возможен благодаря координации силовых структур и международных партнеров. Россия тогда передала Украине 1000 тел. После завершения экспертиз тела должны были передать семьям для захоронения.

Как ранее сообщал Главред, 29 января Россия передала Украине 1000 тел погибших военных. Координационный штаб заявлял о начале новых этапов судебно-медицинской идентификации. К репатриационным мероприятиям тогда также присоединился Международный комитет Красного Креста.

Отметим, что возвращение тел 1000 погибших героев-военных в сентябре 2025 года стало одним из крупнейших этапов репатриации с начала полномасштабной войны, после чего следователи и эксперты МВД в кратчайшие сроки приступили к установлению личностей погибших.

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными — временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

война в Украине обмен пленными новости Украины
