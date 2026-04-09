Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Юрий Берендий
9 апреля 2026, 15:01
Украина вернула 1000 тел погибших, требующих идентификации, в рамках репатриационных мероприятий при участии государственных органов и международных партнеров.
Украина вернула тысячу тел погибших военнослужащих / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

О чем идет речь в материале:

  • В Украину вернули тысячу тел погибших, которые, вероятно, принадлежат украинским военным
  • Следующим этапом будет идентификация тел

Страна-агрессор Россия вернула 1000 тел погибших, которые, по данным российской стороны, могут принадлежать украинским военным. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями системы МВД проведут все необходимые экспертизы для идентификации репатриированных лиц. После установления личностей погибших тела будут переданы семьям для достойного захоронения", — говорится в сообщении.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что репатриационные мероприятия стали возможными благодаря совместной работе представителей штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Также была отмечена поддержка со стороны Международного комитета Красного Креста.

Отдельно в Штабе поблагодарили личный состав Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС, которые занимаются транспортировкой репатриированных в определенные учреждения, передачей погибших правоохранительным органам системы МВД и проведением судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Как сообщили российские пропагандистские СМИ, Украина передала России 41 тело ликвидированных российских оккупантов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела 1000 погибших военных. Российская сторона утверждала, что они принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ранее, 20 ноября, оккупанты также передали Украине еще 1000 тел, которые, по их заявлениям, принадлежат погибшим бойцам ВСУ.

Еще до этого, 18 сентября, из России в Украину вернули тела примерно тысячи погибших граждан. По информации российской стороны, речь идет об украинских военнослужащих, что также подтвердили в Координационном штабе.

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными — временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины
