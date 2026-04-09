Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

Руслан Иваненко
9 апреля 2026, 00:56
Эксперты рассказали, как японский метод помогает быстро удалить жир и нагар из сетки.
Регулярная чистка предотвращает образование устойчивого слоя грязи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

  • Как быстро отмыть чугунную решетку
  • Почему масло работает лучше моющих средств
  • Какие еще части плиты легко очистить

Владельцы газовых плит хорошо знают: главный вызов в уходе за кухней – это чугунная решетка. Засохший жир, нагар и остатки пищи глубоко проникают в ячеистую структуру металла, из-за чего даже качественные моющие средства не всегда дают желаемый результат.

Если не удалять сразу сразу, они быстро превращаются в плотный слой, который приходится долго и изнурительно оттирать.

Японский метод очистки

Как пишет польское издание Super Express, существует простой и эффективный способ, заимствованный из Японии, позволяющий справиться с проблемой буквально через несколько минут.

Главред решил выяснить, в чем суть этого метода и почему он работает.

Секрет заключается в базовом химическом принципе: "подобное растворяется в подобном". Именно поэтому для борьбы с жиром предлагают использовать обычное растительное масло.

Способ применения максимально прост. Необходимо нанести небольшое количество растительного масла на губку и равномерно распределить его по всей поверхности решетки. После этого следует накрыть решетку полотенцем или тканевой салфеткой, смоченной в горячей воде, и оставить примерно на пять минут. За это время масло размягчает жирные отложения, а тепло усиливает эффект.

Далее достаточно протереть решетку жесткой стороной губки и вытереть насухо. В большинстве случаев нагар и жир легко сходят без чрезмерных усилий.

Эксперты советуют не откладывать очистку надолго, ведь регулярный уход позволяет избежать накопления стойкой грязи и значительно упрощает процесс уборки.

Об источнике: Super Express

Super Express – польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

