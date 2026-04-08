Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

В украинском обычае Чистый четверг соединил церковный смысл с домашней подготовкой к Пасхе.

https://glavred.info/holidays/chistyy-chetverg-2026-chto-mozhno-i-nelzya-delat-v-etot-prazdnik-10755212.html Ссылка скопирована

В Чистый четверг церковь вспоминает Тайную вечерю

Чистый четверг - один из ключевых дней перед Пасхой, наполненный глубоким духовным смыслом и особой атмосферой. В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, соблюдают традиции очищения и стараются сохранять внутреннее спокойствие, избегая конфликтов и суеты. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

С Чистым четвергом также связано установление таинства Евхаристии - причастия хлебом и вином. В украинской традиции этот день объединяет церковное значение с подготовкой дома и семьи к светлому празднику Пасхи.

видео дня

Значение Чистого четверга

Основой дня является евангельское событие Тайной вечери. Тогда Иисус Христос, зная о будущем предательстве, омыл ноги своим ученикам, показав пример истинного смирения. Этот жест в христианстве символизирует величие через служение, а не через власть.

Поэтому Чистый четверг воспринимается как время очищения во всех смыслах: важно не только навести порядок в доме, но и привести в гармонию мысли, слова и поступки.

Традиции Чистого четверга

Одна из самых известных традиций связана с водой. Считается, что в этот день она обладает особой очищающей силой. С давних времен люди старались умыться до рассвета, веря, что такая вода помогает избавиться от болезней и негативной энергии.

Существовал также обычай "серебряной воды": в сосуд клали серебряную монету или ложку и использовали эту воду для умывания - на здоровье и красоту.

Неотъемлемой частью дня является подготовка к Пасхе: в четверг во многих семьях начинают печь паски и красить яйца. Это наполняет дом ощущением приближающегося праздника и особого уюта.

Что не рекомендуется делать

Согласно народным представлениям, в Чистый четверг важно завершить уборку и навести порядок в доме. Считалось, что оставленный беспорядок может принести в жизнь ссоры и тревоги на весь год.

Особое внимание уделяется внутреннему состоянию: осуждаются ссоры, грубость, зависть и любые проявления агрессии. Этот день призывает к спокойствию, доброжелательности и сдержанности.

Также не принято устраивать шумные застолья или употреблять алкоголь вне церковного контекста. Чистый четверг - время умеренности, молитвы и сосредоточенности.

Несмотря на активную подготовку праздничных блюд, пробовать их заранее не рекомендуется, поскольку Страстная неделя остается периодом поста.

Громкие развлечения, вечеринки и шумное веселье также не соответствуют духу этого дня. Чистый четверг - это время тишины, осмысления и внутреннего обновления.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред