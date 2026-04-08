Поздравления с Чистым четвергом - красивые картинки и открытки

Сергей Кущ
8 апреля 2026, 09:37
Чистый четверг — день очищения и подготовки к светлому празднику Пасхи.
Поздравления с Чистым четвергом
Поздравления с Чистым четвергом / Фото: Главред

Чистый четверг — время обновления, чистоты и светлых мыслей. Главред собрал красивые открытки и душевные поздравления, которые помогут поделиться теплом, пожелать добра и уюта родным и близким в этот особенный день.

Поздравления с Чистым четвергом стихи

От болезни и печали

Пусть очистится Ваш дом.

От души я поздравляю

С светлым Чистым четвергом!

Поздравления с Чистым четвергом картинки
Поздравления с Чистым четвергом картинки / Фото: Главред

С самым Чистым четвергом!

Пусть тепло приходит в дом,

В сердце будет доброта,

Мир, покой и чистота.

Поздравления с Чистым четвергом открытки
Поздравления с Чистым четвергом открытки / Фото: Главред

Пусть будет чисто всё кругом:

Душа, и мысли, и ваш дом.

Вас поздравляю от души

Сегодня с Чистым четвергом!

Поздравления с Чистым четвергом в прозе

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Хорошего настроения, чистоты души, добра и счастья! Пусть чистота придет в ваш дом, в ваши мысли и в ваше сердце!

Поздравления с Чистым четвергом красивые
Поздравления с Чистым четвергом красивые / Фото: Главред

С Чистым четвергом поздравляю! Желаю, чтобы ваши мысли и слова были чисты и несли только приятные эмоции. Пусть вера и добро побеждают. Пусть родные будут счастливыми и здоровыми.

В Чистый четверг хочу пожелать, чтобы ваша жизнь обновилась и облачилась в новые одежды — счастье, радость и любовь. Пусть чистота будет в душе, в помыслах и в людях, которые встречаются на жизненном пути!

Поздравления с Чистым четвергом своими словами
Поздравления с Чистым четвергом своими словами / Фото: Главред

Поздравляю с Чистым четвергом. Пусть в этот святой праздник станет светлее и чище в наших домах и в наших душах. Желаю чистоты помыслов и прозрачных намерений, пусть беды и горести навсегда смоет своими дождями Весна, храни вас Господь!

