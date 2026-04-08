Поздравления с Чистым четвергом - красивые картинки и открытки

Чистый четверг — время обновления, чистоты и светлых мыслей. Главред собрал красивые открытки и душевные поздравления, которые помогут поделиться теплом, пожелать добра и уюта родным и близким в этот особенный день.
Поздравления с Чистым четвергом стихи
От болезни и печали
Пусть очистится Ваш дом.
От души я поздравляю
С светлым Чистым четвергом!
С самым Чистым четвергом!
Пусть тепло приходит в дом,
В сердце будет доброта,
Мир, покой и чистота.
Пусть будет чисто всё кругом:
Душа, и мысли, и ваш дом.
Вас поздравляю от души
Сегодня с Чистым четвергом!
Поздравления с Чистым четвергом в прозе
Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Хорошего настроения, чистоты души, добра и счастья! Пусть чистота придет в ваш дом, в ваши мысли и в ваше сердце!
С Чистым четвергом поздравляю! Желаю, чтобы ваши мысли и слова были чисты и несли только приятные эмоции. Пусть вера и добро побеждают. Пусть родные будут счастливыми и здоровыми.
В Чистый четверг хочу пожелать, чтобы ваша жизнь обновилась и облачилась в новые одежды — счастье, радость и любовь. Пусть чистота будет в душе, в помыслах и в людях, которые встречаются на жизненном пути!
Поздравляю с Чистым четвергом. Пусть в этот святой праздник станет светлее и чище в наших домах и в наших душах. Желаю чистоты помыслов и прозрачных намерений, пусть беды и горести навсегда смоет своими дождями Весна, храни вас Господь!
