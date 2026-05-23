Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видео

Трогательный эпизод, связанный с Украиной, произошел на концерте всемирно популярной группы Imagine Dragons в Торонто. В YouTube появилось видео, которое вызвало эмоциональный отклик пользователей сети из-за отношения лидера группы Дэна Рейнольдса к украинскому флагу.
Поскольку Imagine Dragons активно поддерживают Украину, во время концертов им часто передают украинские флаги, которые они с гордостью принимают. Однако на концерте в Торонто произошел неприятный случай — флаг просто не долетел до сцены и упал на пол.
Лидер группы Дэн Рейнольдс заметил это и не остался равнодушным. Он попросил поднять украинский символ и передать его на сцену. Певец взял флаг и повесил его на стойку для микрофона, продолжив выступление.
Imagine Dragons — поддержка Украины
Рок-группа Imagine Dragons с первых дней полномасштабного вторжения твердо и последовательно поддерживает Украину. В июле 2022 года музыканты стали официальными амбассадорами благотворительной платформы UNITED24, активно помогая собирать средства на медицинские нужды и автомобили скорой помощи. Лидер коллектива Дэн Рейнольдс регулярно поднимает украинский флаг на крупнейших мировых аренах, напоминая о солидарности с украинским народом.
Про группу: Imagine Dragons
Imagine Dragons - американская попрок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщает Википедия. В состав коллектива входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и Дэн Платцман на ударных. Imagine Dragons с первых дней полномасштабного вторжения твердо и последовательно поддерживают Украину. В июле 2022 года музыканты стали официальными амбассадорами благотворительной платформы UNITED24, активно помогая собирать средства на медицинские нужды и автомобили скорой помощи.
