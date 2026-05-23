Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видео

Кристина Трохимчук
23 мая 2026, 15:22
Певец Дэн Рейнольдс в очередной раз трогательно поддержал Украину.
Imagine Dragons - как поддержали Украину
Трогательный эпизод, связанный с Украиной, произошел на концерте всемирно популярной группы Imagine Dragons в Торонто. В YouTube появилось видео, которое вызвало эмоциональный отклик пользователей сети из-за отношения лидера группы Дэна Рейнольдса к украинскому флагу.

Поскольку Imagine Dragons активно поддерживают Украину, во время концертов им часто передают украинские флаги, которые они с гордостью принимают. Однако на концерте в Торонто произошел неприятный случай — флаг просто не долетел до сцены и упал на пол.

Дэну Рейнольдсу передали украинский флаг
Лидер группы Дэн Рейнольдс заметил это и не остался равнодушным. Он попросил поднять украинский символ и передать его на сцену. Певец взял флаг и повесил его на стойку для микрофона, продолжив выступление.

Солист Imagine Dragons попросил поднять украинский флаг
Imagine Dragons — поддержка Украины

Рок-группа Imagine Dragons с первых дней полномасштабного вторжения твердо и последовательно поддерживает Украину. В июле 2022 года музыканты стали официальными амбассадорами благотворительной платформы UNITED24, активно помогая собирать средства на медицинские нужды и автомобили скорой помощи. Лидер коллектива Дэн Рейнольдс регулярно поднимает украинский флаг на крупнейших мировых аренах, напоминая о солидарности с украинским народом.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям поделился редкими откровениями о личной жизни и браке с Кейт Миддлтон. Будущий монарх Великобритании признался, что его супруге пришлось столкнуться с невероятно тяжелыми испытаниями.

Также Юрий Горбунов впервые поделился закулисьем их свадьбы с Екатериной Осадчей. Ведущий признался, что официальная роспись на последних месяцах беременности далась его супруге очень непросто и превратилась для нее в настоящее испытание.

Про группу: Imagine Dragons

Imagine Dragons - американская попрок-группа, образованная в 2008 году в Лас-Вегасе, штат Невада, сообщает Википедия. В состав коллектива входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и Дэн Платцман на ударных. Imagine Dragons с первых дней полномасштабного вторжения твердо и последовательно поддерживают Украину. В июле 2022 года музыканты стали официальными амбассадорами благотворительной платформы UNITED24, активно помогая собирать средства на медицинские нужды и автомобили скорой помощи.

